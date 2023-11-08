小資族的奢華享受！迪奧美妝精巧禮盒登場 加碼質感包裝

跨界沒有極限的UNIQLO又端出另一讓人驚喜的聯名系列，首度攜手英國品牌ANYA HINDMARCH將其招牌眼球設計，運用在亮色毛衣、結合HEATTECH保暖科技的針織帽、披巾和襪子等配件，可愛程度破表，讓人不免想直呼「救命啊～」

2023-11-08 15:46