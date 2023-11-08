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小資族的奢華享受！迪奧美妝精巧禮盒登場 加碼質感包裝

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
迪奧耶誕節推出奢華包裝服務。圖／迪奧提供
迪奧耶誕節推出奢華包裝服務。圖／迪奧提供

年底將至，許多品牌紛紛推出倒數月曆，但是許多品牌動輒破萬元的價格，讓許多上班族難以下手，現在小資族也能有奢華的享受，迪奧壓軸推出耶誕驚喜「迪奧經典美妝精巧禮盒」，打造出袖珍版本迪奧蒙田大道30號旗艦店，含有4款迪奧經典香氛、保養與美妝品，5,000元就能入手奢華禮盒。另外即日起至12月31日，還加碼質感包裝。

迪奧經典美妝精巧禮盒／5,000元。圖／迪奧提供
迪奧經典美妝精巧禮盒／5,000元。圖／迪奧提供

迪奧的耶誕系列產品，圖騰與義大利當代藝術家PIETRO RUFFO合作，呈現出奢華頂級的樣貌，以金緻細膩線條透過幾何對稱的構圖，勾勒出皇家杜樂麗花園內八角噴水池的華麗意象。迪奧經典美妝精巧禮盒中，含有J'adore香氛精巧版5ml、Miss Dior花漾迪奧淡香水精巧版5ml、迪奧精萃再生玫瑰微導精露精巧版10ml、迪奧藍星唇膏#999絲絨特霧精巧版，即日起線上旗艦店開賣，11月9日SOGO忠孝館專櫃首賣。

另外針對美妝控，推出迪奧經典藍星美唇組，一次收藏明星單品，包括迪奧藍星唇膏#720與迪奧藍星晚安潤唇膏，還加送午夜藍絲絨美妝包；另一款迪奧癮誘粉漾雙星組，一次入手迪奧豐漾俏唇蜜#001、迪奧癮誘粉漾潤唇膏#001，還送迪奧逆時能量精華 5ml與Miss Dior花漾迪奧淡香水 5ml。

迪奧經典美妝精巧禮盒／5,000元。圖／迪奧提供
迪奧經典美妝精巧禮盒／5,000元。圖／迪奧提供

而讓每個消費者都能有奢華享受，12月31日前，在專櫃購買任一單品，享有杜樂麗花園聖誕限量包裝紙妝點服務，購買2件以上產品（需含50ml以上保養或100ml以上香水），送迪奧杜樂麗花園聖誕限量禮盒包裝服務。

迪奧經典藍星美唇組／3,000元。圖／迪奧提供
迪奧經典藍星美唇組／3,000元。圖／迪奧提供
迪奧經典癮誘粉漾雙星組／2,900元。圖／迪奧提供
迪奧經典癮誘粉漾雙星組／2,900元。圖／迪奧提供

美妝 品牌 Dior

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