德國品質就是讚！格拉蘇蒂原創 雙歸零校準非一般精密

德國製品因為嚴謹、精密，總給人安心信賴的印象。德國高級製表品牌格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）近日於北、高兩地帶來「德意志原創 得意製腕表」2023年格拉蘇蒂原創新品發表，全系列包含萬年曆、天文台腕表、大日曆月相腕表，其中Senator Chronometer參議員天文台腕表並有近代罕見的「雙歸零」功能，以及精密與特殊的調校手感，值得親自賞玩品鑑。

格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）不僅有藍鋼螺絲、鵝頸式微調、3/4夾板等特色，近日並喊出「Proud to be the Original」為風格宣言；原來表廠不僅有專屬工具部門，以展現自家自製的精密高水準，其通過德國瑞士天文台認證的前提，是將機芯裝入表殼後才加以檢測，同時所有表款都經過24天的檢測長周期，因而較之德國自家水準、更上層樓。

特殊的磨砂粒面質感搭配上柳葉形金針與金質立體時標，令表款展現出恆常雋永的古典感。圖／Glasutte Original提供

新款的「參議員」Senator系列萬年曆、天文台腕表、大日曆月相腕表皆出自參議員Senator系列，其中Senator Chronometer參議員天文台腕表當拉出表冠進行時間調整時，秒針將歸零，同時分針則停留在下一分鐘的位置，加上調整時間以分鐘為單位，因此齒輪轉動的手感回饋相當特別，有別於滑行時的奶油感，更像是顆粒或手排檔的換位感，值得親「手」體驗。

除此之外，無論是萬年曆、天文台腕表、大日曆月相腕表，其玫瑰金款式都採用了立體、而非印刷字樣的金質羅馬時標，除了藍鋼的中置大秒針外，皆為金質的柳葉形時分針，重現了重本的高級感；而Senator大日曆月相腕表則有著122年才需調整一次的精密越像，並經過24天的全方位品管，因此較德國天文台腕表擁有更嚴苛的檢測高標。