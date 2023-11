德國品質就是讚！格拉蘇蒂原創 雙歸零校準非一般精密

德國製品因為嚴謹、精密,總給人安心信賴的印象。德國高級製表品牌格拉蘇蒂原創(Glashutte Original)近日於北、高兩地帶來「德意志原創 得意製腕表」2023年格拉蘇蒂原創新品發表,全系列包含萬年曆、天文台腕表、大日曆月相腕表,其中Senator Chronometer參議員天文台腕表並有近代罕見的「雙歸零」功能,以及精密與特殊的調校手感,值得親自賞玩品鑑。

格拉蘇蒂原創(Glashutte Original)不僅有藍鋼螺絲、鵝頸式微調、3/4夾板等特色,近日並喊出「Proud to be the Original」為風格宣言;原來表廠不僅有專屬工具部門,以展現自家自製的精密高水準,其通過德國瑞士天文台認證的前提,是將機芯裝入表殼後才加以檢測,同時所有表款都經過24天的檢測長周期,因而較之德國自家水準、更上層樓。

特殊的磨砂粒面質感搭配上柳葉形金針與金質立體時標,令表款展現出恆常雋永的古典感。圖/Glasutte Original提供

新款的「參議員」Senator系列萬年曆、天文台腕表、大日曆月相腕表皆出自參議員Senator系列,其中Senator Chronometer參議員天文台腕表當拉出表冠進行時間調整時,秒針將歸零,同時分針則停留在下一分鐘的位置,加上調整時間以分鐘為單位,因此齒輪轉動的手感回饋相當特別,有別於滑行時的奶油感,更像是顆粒或手排檔的換位感,值得親「手」體驗。

除此之外,無論是萬年曆、天文台腕表、大日曆月相腕表,其玫瑰金款式都採用了立體、而非印刷字樣的金質羅馬時標,除了藍鋼的中置大秒針外,皆為金質的柳葉形時分針,重現了重本的高級感;而Senator大日曆月相腕表則有著122年才需調整一次的精密越像,並經過24天的全方位品管,因此較德國天文台腕表擁有更嚴苛的檢測高標。