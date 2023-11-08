救命，也太可愛了吧！UNIQLO首度跨界ANYA HINDMARCH 針織衫、毛帽和摺疊收納包都必收

跨界沒有極限的UNIQLO又端出另一讓人驚喜的聯名系列，首度攜手英國品牌ANYA HINDMARCH將其招牌眼球設計，運用在亮色毛衣、結合HEATTECH保暖科技的針織帽、披巾和襪子等配件，可愛程度破表，讓人不免想直呼「救命啊～」

還記得多年前就有永續意識，並推出帶有「I’m NOT A Plastic Bag 」字樣購物袋的英國時尚品牌ANYA HINDMARCH嗎？一直以來都以逗趣設計深受消費者喜愛，最招牌的元素便是那一雙漫畫感又可愛的眼球圖案，會出現服裝或是配件上，超萌外觀，總使人愛不釋手。而UNIQLO這季除了有PRINCESSE tam · tam秋冬聯名系列內著之外，也首度與ANYA HINDMARCH合作，打造女裝與童裝毛衣，以及一系列帶有HEATTECH科技的毛帽、披巾和襪子、手套配件，使消費者即使在冬季禦寒之際，也能體驗充滿細節的設計。

設計師Anya Hindmarch表示，很欣賞UNIQLO兼具實用及美學的設計理念，並一起打造聯名系列，著重在最具代表性的針織單品。圖／UNIQLO提供

全新的UNIQLO x ANYA HINDMARCH預計11月24日上架，其中的女裝特級小羊毛圓領毛衣，就有著單邊不對稱的袖口撞色設計，另一側則特別以修補式的織法及眼睛圖案呈現手工質感與俏皮表情細節，共推出森林綠、海軍藍、暖橘與淺灰等四色，營造滿滿節慶氛圍。而系列配件同樣以拼色為主題，並加入眼睛圖案裝飾，除了手套跟披巾、毛帽與襪子，消費者不可錯過的還有呼應設計師Anya Hindmarch關注環保議題而設的摺疊收納包，同樣可愛到讓人想尖叫。

UNIQLO x ANYA HINDMARCH系列針織披巾，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO x ANYA HINDMARCH系列針織帽，590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO x ANYA HINDMARCH系列摺疊收納包，790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO x ANYA HINDMARCH系列女裝特級小羊毛圓領毛衣，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO x ANYA HINDMARCH系列手套，590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO x ANYA HINDMARCH系列女裝特級小羊毛圓領毛衣，1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO x ANYA HINDMARCH系列針織披巾，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO x ANYA HINDMARCH系列襪子，200元。圖／UNIQLO提供