信義商圈話題美食連發 神戶「長田本庄軒」全台首店來了！

四面八方而來、客群多樣化的信義商圈最近將迎來新一波話題美食，新光三越台北信義新天地從奢華的「Tiffany Blue Box Cafe」，到日本神戶特色B級美食（平價美食）的「長田本庄軒」，以及充滿摩洛哥華麗異國風情的「Bacha Coffee」三家全台首發品牌落地。微風信義區三店一路到明年初也有多家美食品牌新進駐，面對年末、跨年聚餐旺季，信義商圈肯定相當熱鬧。

新光三越信義A11分別迎來日、韓平價美食，來自日本神戶「長田本庄軒」登陸台灣，全台首店位於A11 B2將於11月11日正式開幕。信義商圈第二家橋村炸雞預計12月下旬進駐A11 B2。「長田本庄軒」是來自神戶長田的知名炒麵專賣店，也是在地B級美食代表之一，尤其以燉牛筋炒麵聞名。現在由旗下有「丸亀製麵」的台灣東多利，再把長田本庄軒帶進台灣。

其招牌餐點Bokkake經典炒麵獨特的美味，便是特製的Bokkake牛筋雜煮。這道特色料理來自神戶居民在戰後糧食不足之際，巧妙利用當時較少被使用的牛筋和增加飽足感的蒟蒻，創造出這道鹹甜入味的家庭料理。長田本庄軒將此經典料理加上自製麵條，吸附牛筋雜煮醬汁後，加乘出超越雙倍的美味。在新光三越A11的長田本庄軒的L型鐵板吧台前，消費者可坐在板前欣賞日式炒麵職人，現場製作即端到面前的日式炒麵，體驗日式炒麵吃的樂趣。菜單除了日式炒麵還有大阪燒，每道價位約239元至359元左右。

另一大話題、位於新光三越A9的「Tiffany Blue Box Cafe」預計11月30日就可吃到，而位於新光三越A8原訂周年慶前開幕的「Bacha Coffee」因對裝潢細節講究，讓開幕時程延宕，預計今年底可望見客。

微風信義區三據點近來也是餐飲連發，除了微風南山迎來全新第三代店型「海底撈」進駐，「莫凡彼Mövenpick Café」進駐微風松高於11月9日開幕。接著12月微風南山有新加坡樂天皇朝集團旗下品牌「樂蝦拉麵」全台首店，預計12月12日開幕；台中新天地餐飲集團最新品牌「Le Goût樂葵法式鐵板燒」無菜單鐵板燒，主打在每套1460元＋10％，就能吃到鮑魚、龍蝦、Prime牛小排、鴨胸、生蠔、干貝等食材，超高CP值在中台灣引爆訂位熱潮，現在北上進駐微風南山5樓，預計12月25日開幕；明年1月還有川菜餐廳「川雅」首店進駐微風南山。懷舊風情台菜餐廳「稻舍」將於12月15日進駐微風信義；來自新竹的「岩漿火鍋」首家百貨旗艦店進駐微風信義，預計12月下旬登場。