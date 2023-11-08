首波40店搶先開賣！全家便利商店南洋酸辣燙「馬尚煮」強勢登台　冬蔭功湯＋10款海味食材自由配

近年東南亞旅遊正夯，台灣新住民人口更超過60萬人，街頭巷尾隨處可見各式南洋風味料理，酸辣風味已深入民眾日常。看好美食新南向風潮，全家便利商店熟食區獨家導入馬來西亞「全家」熱銷的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，嚴選世界三大名湯之一的泰式冬蔭功湯為基底，濃郁香氣與酸辣滋味相互交融，搭配魚板、竹輪、爆漿口感的起司魚卵球等10款原裝進口海鮮風味食材，可隨心自由搭配，每款售價20～25元，11月8日至12月26日任選4入再享88折優惠。南洋酸辣燙「馬尚煮」首波於40店搶先開賣，消費者可於「全家」APP「地圖趣」限店美食瘋查詢鄰近販售店舖，年底前將陸續導入全台200間「全家」店舖販售。

全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成表示，因東南亞旅遊、新住民文化等趨勢，市場對酸辣風味的東南亞美食接受度逐年提升，「全家」近年陸續與星馬料理「Mamak檔」、「黃亞細肉骨茶」等品牌推出南洋風味聯名美食，廣獲好評，帶動相關品類業績成長近2成。看好新南向美食商機，「全家」在立冬之際宣布推出「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，其源自馬來西亞「全家」熱銷夯品，湯底以世界三大名湯之一冬蔭功湯為基底，融合洋蔥、香茅、馬蜂橙葉等清香草本，搭配辣椒、魚露與檸檬汁調味，黃金比例打造獨道酸辣滋味，全系列商品更已銷售逾2.5億顆；此次「馬尚煮」湯底與食材均為100%原裝進口，種類多元、便利即食，將帶來暖呼呼、酸辣又開胃的美食新選擇。

「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」首波鎖定醫院、交通幹道、工業廠區等店舖，消費者特性為停留時間短、便利即食需求高，「馬尚煮」多元豐富的食材種類及可自由配搭商品特性，滿足消費客群便利即食、變化多元的外食需求，即日起於全台40間「全家」店舖搶先開賣，年底前將擴大於200間店舖販售。