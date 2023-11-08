快訊

iPhone平時這樣放更省電！不用按鍵「自動關閉螢幕」

張忠謀同門師兄弟！半導體業「一代宗師」施敏辭世 享壽87歲

政策影響力遍及兩岸…台灣知名政略作家范疇過世 享壽68歲

首波40店搶先開賣！全家便利商店南洋酸辣燙「馬尚煮」強勢登台　冬蔭功湯＋10款海味食材自由配

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店熟食區獨家導入馬來西亞全家熱銷的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，嚴選世界名湯的泰式冬蔭功湯，搭配10款原裝進口海鮮風味食材，首波於40店搶先開賣，年底前將陸續導入全台200間「全家」店舖販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店熟食區獨家導入馬來西亞全家熱銷的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，嚴選世界名湯的泰式冬蔭功湯，搭配10款原裝進口海鮮風味食材，首波於40店搶先開賣，年底前將陸續導入全台200間「全家」店舖販售。圖／全家便利商店提供

近年東南亞旅遊正夯，台灣新住民人口更超過60萬人，街頭巷尾隨處可見各式南洋風味料理，酸辣風味已深入民眾日常。看好美食新南向風潮，全家便利商店熟食區獨家導入馬來西亞「全家」熱銷的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，嚴選世界三大名湯之一的泰式冬蔭功湯為基底，濃郁香氣與酸辣滋味相互交融，搭配魚板、竹輪、爆漿口感的起司魚卵球等10款原裝進口海鮮風味食材，可隨心自由搭配，每款售價20～25元，11月8日至12月26日任選4入再享88折優惠。南洋酸辣燙「馬尚煮」首波於40店搶先開賣，消費者可於「全家」APP「地圖趣」限店美食瘋查詢鄰近販售店舖，年底前將陸續導入全台200間「全家」店舖販售。

全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成表示，因東南亞旅遊、新住民文化等趨勢，市場對酸辣風味的東南亞美食接受度逐年提升，「全家」近年陸續與星馬料理「Mamak檔」、「黃亞細肉骨茶」等品牌推出南洋風味聯名美食，廣獲好評，帶動相關品類業績成長近2成。看好新南向美食商機，「全家」在立冬之際宣布推出「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，其源自馬來西亞「全家」熱銷夯品，湯底以世界三大名湯之一冬蔭功湯為基底，融合洋蔥、香茅、馬蜂橙葉等清香草本，搭配辣椒、魚露與檸檬汁調味，黃金比例打造獨道酸辣滋味，全系列商品更已銷售逾2.5億顆；此次「馬尚煮」湯底與食材均為100%原裝進口，種類多元、便利即食，將帶來暖呼呼、酸辣又開胃的美食新選擇。

「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」首波鎖定醫院、交通幹道、工業廠區等店舖，消費者特性為停留時間短、便利即食需求高，「馬尚煮」多元豐富的食材種類及可自由配搭商品特性，滿足消費客群便利即食、變化多元的外食需求，即日起於全台40間「全家」店舖搶先開賣，年底前將擴大於200間店舖販售。

「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」共陸續推出10款海味食材，包含3款串串類型的海鮮魚卵棒、韓式魚板棒及豆腐造型海鮮魚板，另有炸魚丸、竹輪、龍蝦風味魚丸、魚丸、魚板、愛心造型起司海鮮魚板、起司魚卵球等7款特色食材，搭配冬蔭功湯底濃郁的香氣及酸辣開胃的好滋味，與10款海味食材形成最佳組合。其中，首推串串類型「海鮮魚卵棒」，Q彈厚實的魚漿棒吃得到魚卵顆粒口感，另有金黃色系、鮮味濃郁的「韓式魚板棒」，飽滿吸附酸辣冬蔭功湯汁，串串造型方便帶著走、直接吃；11月22日再開賣愛心造型的「起司海鮮魚板」不僅造型古錐，大口咬下還吃得到濃濃起司內餡，魚卵顆粒與爆漿起司組合的「起司魚卵球」搭配冬蔭功酸辣滋味更是絕妙組合。即日起至12月26日任選4件再享88折優惠。

全家便利商店南洋酸辣燙「馬尚煮」首波於40店搶先開賣，消費者可於「全家」APP「地圖趣」限店美食瘋查詢鄰近販售店舖，年底前將陸續導入全台200間「全家」店舖販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店南洋酸辣燙「馬尚煮」首波於40店搶先開賣，消費者可於「全家」APP「地圖趣」限店美食瘋查詢鄰近販售店舖，年底前將陸續導入全台200間「全家」店舖販售。圖／全家便利商店提供
全家便利商店南洋酸辣燙「馬尚煮」首推串串類型「海鮮魚卵棒」，Q彈厚實的魚漿棒吃得到魚卵顆粒口感；另有金黃色系、鮮味濃郁的「韓式魚板棒」，飽滿吸附酸辣冬蔭功湯汁，串串造型方便帶著走、直接吃。圖／全家便利商店提供
全家便利商店南洋酸辣燙「馬尚煮」首推串串類型「海鮮魚卵棒」，Q彈厚實的魚漿棒吃得到魚卵顆粒口感；另有金黃色系、鮮味濃郁的「韓式魚板棒」，飽滿吸附酸辣冬蔭功湯汁，串串造型方便帶著走、直接吃。圖／全家便利商店提供
全家便利商店熟食區獨家導入馬來西亞「全家」熱銷2.5億顆的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，囊括10款海味食材，包含3款串串類型的海鮮魚卵棒、韓式魚板棒及豆腐造型海鮮魚板，另有炸魚丸、竹輪、龍蝦風味魚丸、魚丸、魚板、愛心造型起司海鮮魚板、起司魚卵球等7款特色食材。圖／全家便利商店提供
全家便利商店熟食區獨家導入馬來西亞「全家」熱銷2.5億顆的「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，囊括10款海味食材，包含3款串串類型的海鮮魚卵棒、韓式魚板棒及豆腐造型海鮮魚板，另有炸魚丸、竹輪、龍蝦風味魚丸、魚丸、魚板、愛心造型起司海鮮魚板、起司魚卵球等7款特色食材。圖／全家便利商店提供
全家便利商店在立冬之際宣布推出「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，其源自馬來西亞「全家」熱銷夯品，湯底以世界名湯冬蔭功湯為基底，食材均為100%原裝進口，種類多元、便利即食。圖／全家便利商店
全家便利商店在立冬之際宣布推出「南洋酸辣燙」料理「馬尚煮」，其源自馬來西亞「全家」熱銷夯品，湯底以世界名湯冬蔭功湯為基底，食材均為100%原裝進口，種類多元、便利即食。圖／全家便利商店
全家便利商店熟食區獨家導入南洋酸辣燙「馬尚煮」，嚴選世界名湯的泰式冬蔭功湯，搭配10款原裝進口海鮮風味食材。圖／全家便利商店提供
全家便利商店熟食區獨家導入南洋酸辣燙「馬尚煮」，嚴選世界名湯的泰式冬蔭功湯，搭配10款原裝進口海鮮風味食材。圖／全家便利商店提供
全家便利商店南洋酸辣燙「馬尚煮」共陸續推出10款特色食材，包含3款串串類型的海鮮魚卵棒、韓式魚板棒及豆腐造型海鮮魚板；11月22日再開賣愛心造型的「起司海鮮魚板」吃得到濃濃起司內餡，魚卵顆粒與爆漿起司組合的「起司魚卵球」搭配冬蔭功酸辣滋味更是絕妙組合。即日起至12月26日任選4件再享88折優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店南洋酸辣燙「馬尚煮」共陸續推出10款特色食材，包含3款串串類型的海鮮魚卵棒、韓式魚板棒及豆腐造型海鮮魚板；11月22日再開賣愛心造型的「起司海鮮魚板」吃得到濃濃起司內餡，魚卵顆粒與爆漿起司組合的「起司魚卵球」搭配冬蔭功酸辣滋味更是絕妙組合。即日起至12月26日任選4件再享88折優惠。圖／全家便利商店提供

馬來西亞 起司 食材

延伸閱讀

只要她出場，前面是誰都不重要！安海瑟薇丹寧禮服美出新高度　第二套「西瓜透視裙」卻翻車了

周興哲超短平頭造型曝光 有「爸」氣男人味

獨／「美食無間」向「無間道」致敬 導演找到新梁朝偉

LOL／集體做法？PTT鄉民異口同聲反向毒奶：JDG在選冠軍造型了

相關新聞

用料最頂的知名甜點店「品好乳酪」 全台8店無預警停業

在高雄發跡，全台擁有8間櫃點的知名「品好乳酪」， 遭員工上網抱怨欠薪2個月，如今全面停業，店方已在官網公告「暫停營業」。...

首波40店搶先開賣！全家便利商店南洋酸辣燙「馬尚煮」強勢登台　冬蔭功湯＋10款海味食材自由配

近年東南亞旅遊正夯，台灣新住民人口更超過60萬人，街頭巷尾隨處可見各式南洋風味料理，酸辣風味已深入民眾日常。看好美食新南...

日本第一牛郎羅蘭好身材如何養成？秘密公開還能吃宵夜

在亞洲區擁有高知名度，被稱為「日本第一男公關」羅蘭Roland，不僅有好身材、亮麗外型與好口才，除了經營公關界，還跨足經...

金卡戴珊這也太火辣！親上陣秀Swarovski x SKIMS聯名

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）與攜手美國內衣品牌SKIMS，聯手推出一系列優雅閃耀的身體首飾、內衣和服飾...

新手爸媽最想收到的禮物！夢幻FENDI背帶、LV嬰兒新品

精品為新生兒寶貝推出的新品，無疑是送給新手爸媽最好的禮物。FENDI童裝系列攜手屢獲殊榮、專門生產符合人體工學的嬰兒背帶...

微風台北車站周年慶 天天買一送一、首四日限定11元起

美食齊聚的微風台北車站周年慶11月9日至11月29日登場，周年慶期間推出每日限時限量買一送一、一日限定消費滿額加贈500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。