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微風台北車站周年慶 天天買一送一、首四日限定11元起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
微風台北車站11月9日至11月29日周年慶期間，天天限時推出美食買一送一。圖／微風提供
微風台北車站11月9日至11月29日周年慶期間，天天限時推出美食買一送一。圖／微風提供

美食齊聚的微風台北車站周年慶11月9日至11月29日登場，周年慶期間推出每日限時限量買一送一、一日限定消費滿額加贈500點、首四日11元至1111元限定優惠、天天買一送一外，首四日憑當日累積消費滿1500元即可抽台北艾麗酒店寰宇套房雙人指定日期住宿券。

微風台北車站周年慶首四日限定推出以11元起餐飲優惠：洪瑞珍-珍味老婆餅特價11元(原價38元)、料杯杯點任一飲品可以11元加購18號紅玉冰茶、凡點購祿大滷味全品項滷味，可以11元加購核桃酥、阮的肉干-筷子肉乾香辣蟹餓魔包，特價111元(原價180元)、摩斯漢堡-抹茶紅豆米派+摩斯雞塊+大杯冰紅茶，特價111元(原價159元)、姥姥酸菜魚-雙11姥姥套餐，特價1111元(原價1232元)、新高軒-雙人牛排餐，特價1111元(原價1320元)。

周年慶期間單筆消費滿500元發票，可參加轉轉樂一次，就有機會抽中Sony Dolby Atmos®/DTS:X® 3.1 聲道單件式揚聲器，另有瓦城、新高軒、涓豆腐、阿豬媽韓式烤肉吃到飽、快車肉乾、瀧厚炙燒熟成牛排、mister donut優惠券可抽，限量777份，贈完為止。微風積點禮遇會員於微風台北車站刷微風聯名卡，當日單卡消費滿1200元，可獲得「法國的秘密甜點兌換券」一張。

微風台北車站周年慶首四日美食優惠，料杯杯點購任一飲品可以11元優惠價加購18號紅玉紅茶。圖／微風提供
微風台北車站周年慶首四日美食優惠，料杯杯點購任一飲品可以11元優惠價加購18號紅玉紅茶。圖／微風提供
微風台北車站周年慶首四日美食優惠，新高軒雙人牛排餐特價1111元。圖／微風提供
微風台北車站周年慶首四日美食優惠，新高軒雙人牛排餐特價1111元。圖／微風提供
微風台北車站周年慶首四日美食優惠，洪瑞珍Since1947珍味老婆餅特價11元。圖／微風提供
微風台北車站周年慶首四日美食優惠，洪瑞珍Since1947珍味老婆餅特價11元。圖／微風提供

微風 周年慶 台北車站

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