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普普風藝術彩繪亡靈節骷髏圖案 蕭邦新表巧藏玄機
瑞士製表品牌蕭邦（CHOPARD）旗下兩大經典腕表系列推出全新設計。以墨西哥「亡靈節」（Día de los Muertos）為靈感創作的L.U.C Skull One系列迎來第四款腕表，紅色閃光條紋表盤中央裝飾以普普藝術為靈感、色彩鮮艷的「亡靈節」標誌性「Cavalera」骷髏圖案，鬍鬚形L.U.Chopard標誌令人想起蕭邦創始人路易于利斯蕭邦（Louis-Ulysse Chopard）先生的形象，搭配40毫米黑色DLC鍍層處理微珠打磨表殼與L.U.C 96.53-L型自動上鍊機芯，整體厚度僅7.2毫米，是精湛的製表技藝的傑作，限量發行25枚。
而設計休閒運動的蕭邦Alpine Eagle系列則是迎來一款「紫醉金迷」的全新作品。採用符合倫理道德標準的18K黃金製作表殼，燦亮迷人，搭配整圈表圈梯形切割紫色剛玉，由深至淺、由淺至深依序羅列，極致鑲嵌工藝使寶石整齊劃一，完美襯托黃金表盤，41毫米表徑尺寸中性、男女皆宜，現高調奢華的優雅氣質。
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