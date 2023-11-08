快訊

iPhone平時這樣放更省電！不用按鍵「自動關閉螢幕」

張忠謀同門師兄弟！半導體業「一代宗師」施敏辭世 享壽87歲

政策影響力遍及兩岸…台灣知名政略作家范疇過世 享壽68歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

普普風藝術彩繪亡靈節骷髏圖案 蕭邦新表巧藏玄機

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦Alpine Eagle系列黃金腕表，41毫米符合倫理道德18K黃金表殼，表圈鑲嵌36顆3.02克拉梯形切割紫色藍寶石，搭載Chopard 01.01-C機械自動上鍊機芯，309萬4,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Alpine Eagle系列黃金腕表，41毫米符合倫理道德18K黃金表殼，表圈鑲嵌36顆3.02克拉梯形切割紫色藍寶石，搭載Chopard 01.01-C機械自動上鍊機芯，309萬4,000元。圖／蕭邦提供

瑞士製表品牌蕭邦（CHOPARD）旗下兩大經典腕表系列推出全新設計。以墨西哥「亡靈節」（Día de los Muertos）為靈感創作的L.U.C Skull One系列迎來第四款腕表，紅色閃光條紋表盤中央裝飾以普普藝術為靈感、色彩鮮艷的「亡靈節」標誌性「Cavalera」骷髏圖案，鬍鬚形L.U.Chopard標誌令人想起蕭邦創始人路易于利斯蕭邦（Louis-Ulysse Chopard）先生的形象，搭配40毫米黑色DLC鍍層處理微珠打磨表殼與L.U.C 96.53-L型自動上鍊機芯，整體厚度僅7.2毫米，是精湛的製表技藝的傑作，限量發行25枚。

而設計休閒運動的蕭邦Alpine Eagle系列則是迎來一款「紫醉金迷」的全新作品。採用符合倫理道德標準的18K黃金製作表殼，燦亮迷人，搭配整圈表圈梯形切割紫色剛玉，由深至淺、由淺至深依序羅列，極致鑲嵌工藝使寶石整齊劃一，完美襯托黃金表盤，41毫米表徑尺寸中性、男女皆宜，現高調奢華的優雅氣質。

蕭邦L.U.C Skull One Calavera Pop Art系列腕表，40毫米DLC處理微珠打磨精鋼錶殼、L.U.C 96.53-L自動上鏈機械機芯，限量發行25枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Skull One Calavera Pop Art系列腕表，40毫米DLC處理微珠打磨精鋼錶殼、L.U.C 96.53-L自動上鏈機械機芯，限量發行25枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Skull One Calavera Pop Art系列腕表，40毫米DLC處理微珠打磨精鋼錶殼、L.U.C 96.53-L自動上鏈機械機芯，限量發行25枚。圖／蕭邦提供
蕭邦L.U.C Skull One Calavera Pop Art系列腕表，40毫米DLC處理微珠打磨精鋼錶殼、L.U.C 96.53-L自動上鏈機械機芯，限量發行25枚。圖／蕭邦提供
蕭邦Alpine Eagle系列黃金腕表，41毫米符合倫理道德18K黃金表殼，表圈鑲嵌36顆3.02克拉梯形切割紫色藍寶石，搭載Chopard 01.01-C機械自動上鍊機芯，309萬4,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Alpine Eagle系列黃金腕表，41毫米符合倫理道德18K黃金表殼，表圈鑲嵌36顆3.02克拉梯形切割紫色藍寶石，搭載Chopard 01.01-C機械自動上鍊機芯，309萬4,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Alpine Eagle系列黃金腕表，41毫米符合倫理道德18K黃金表殼，表圈鑲嵌36顆3.02克拉梯形切割紫色藍寶石，搭載Chopard 01.01-C機械自動上鍊機芯，309萬4,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Alpine Eagle系列黃金腕表，41毫米符合倫理道德18K黃金表殼，表圈鑲嵌36顆3.02克拉梯形切割紫色藍寶石，搭載Chopard 01.01-C機械自動上鍊機芯，309萬4,000元。圖／蕭邦提供

腕表

延伸閱讀

工藝之父120歲冥誕！南美館最新展覽「臺南囡仔顏水龍」開展

Chopard ×aespa混搭個性與奢華，閃耀蕭邦現代風格

雲林藝術家陳玄茂帶領團隊 「以藝減殼」打造金湖蚵貝藝術村

夢幻花海搶先拍！ 2023「桃園花彩節」絕美打卡點快閃9天回歸 5公尺高糖果屋、22公頃花海+Kitty彩繪地圖必追

相關新聞

用料最頂的知名甜點店「品好乳酪」 全台8店無預警停業

在高雄發跡，全台擁有8間櫃點的知名「品好乳酪」， 遭員工上網抱怨欠薪2個月，如今全面停業，店方已在官網公告「暫停營業」。...

首波40店搶先開賣！全家便利商店南洋酸辣燙「馬尚煮」強勢登台　冬蔭功湯＋10款海味食材自由配

近年東南亞旅遊正夯，台灣新住民人口更超過60萬人，街頭巷尾隨處可見各式南洋風味料理，酸辣風味已深入民眾日常。看好美食新南...

日本第一牛郎羅蘭好身材如何養成？秘密公開還能吃宵夜

在亞洲區擁有高知名度，被稱為「日本第一男公關」羅蘭Roland，不僅有好身材、亮麗外型與好口才，除了經營公關界，還跨足經...

金卡戴珊這也太火辣！親上陣秀Swarovski x SKIMS聯名

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）與攜手美國內衣品牌SKIMS，聯手推出一系列優雅閃耀的身體首飾、內衣和服飾...

新手爸媽最想收到的禮物！夢幻FENDI背帶、LV嬰兒新品

精品為新生兒寶貝推出的新品，無疑是送給新手爸媽最好的禮物。FENDI童裝系列攜手屢獲殊榮、專門生產符合人體工學的嬰兒背帶...

微風台北車站周年慶 天天買一送一、首四日限定11元起

美食齊聚的微風台北車站周年慶11月9日至11月29日登場，周年慶期間推出每日限時限量買一送一、一日限定消費滿額加贈500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。