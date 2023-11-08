普普風藝術彩繪亡靈節骷髏圖案 蕭邦新表巧藏玄機

瑞士製表品牌蕭邦（CHOPARD）旗下兩大經典腕表系列推出全新設計。以墨西哥「亡靈節」（Día de los Muertos）為靈感創作的L.U.C Skull One系列迎來第四款腕表，紅色閃光條紋表盤中央裝飾以普普藝術為靈感、色彩鮮艷的「亡靈節」標誌性「Cavalera」骷髏圖案，鬍鬚形L.U.Chopard標誌令人想起蕭邦創始人路易于利斯蕭邦（Louis-Ulysse Chopard）先生的形象，搭配40毫米黑色DLC鍍層處理微珠打磨表殼與L.U.C 96.53-L型自動上鍊機芯，整體厚度僅7.2毫米，是精湛的製表技藝的傑作，限量發行25枚。

而設計休閒運動的蕭邦Alpine Eagle系列則是迎來一款「紫醉金迷」的全新作品。採用符合倫理道德標準的18K黃金製作表殼，燦亮迷人，搭配整圈表圈梯形切割紫色剛玉，由深至淺、由淺至深依序羅列，極致鑲嵌工藝使寶石整齊劃一，完美襯托黃金表盤，41毫米表徑尺寸中性、男女皆宜，現高調奢華的優雅氣質。 蕭邦L.U.C Skull One Calavera Pop Art系列腕表，40毫米DLC處理微珠打磨精鋼錶殼、L.U.C 96.53-L自動上鏈機械機芯，限量發行25枚。圖／蕭邦提供 蕭邦L.U.C Skull One Calavera Pop Art系列腕表，40毫米DLC處理微珠打磨精鋼錶殼、L.U.C 96.53-L自動上鏈機械機芯，限量發行25枚。圖／蕭邦提供 蕭邦Alpine Eagle系列黃金腕表，41毫米符合倫理道德18K黃金表殼，表圈鑲嵌36顆3.02克拉梯形切割紫色藍寶石，搭載Chopard 01.01-C機械自動上鍊機芯，309萬4,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Alpine Eagle系列黃金腕表，41毫米符合倫理道德18K黃金表殼，表圈鑲嵌36顆3.02克拉梯形切割紫色藍寶石，搭載Chopard 01.01-C機械自動上鍊機芯，309萬4,000元。圖／蕭邦提供