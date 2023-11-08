用料最頂的知名甜點店「品好乳酪」 全台8店無預警停業

在高雄發跡，全台擁有8間櫃點的知名「品好乳酪」， 遭員工上網抱怨欠薪2個月，如今全面停業，店方已在官網公告「暫停營業」。高市勞工局表示，品好員工曾申請勞資爭議調解，後續表示因資方已出面協調，撤回申請，會持續關注。

「品好乳酪」主打100%使用日本乳酪，乳酪蛋糕、布丁備受好評，皮蛋泡芙曾掀起話題，店員直言老闆用料可說全台最頂。但有有網友在Dcard社群詢問品好乳酪是不是倒閉？指有朋友吃到友人送的小山園抹茶生巧想再去買，查了一下居然顯示「暫停營業」！

「品好乳酪」由高雄發跡，目前全台有8間櫃點，獲不少部落客推薦，但近日有員工上網爆料，老闆2個月沒付薪水，有人指老闆拖到最後還在談偉大的理想，許多員工幫忙善後，沒想到還是暫停營業。

有人指老闆用料超凶，想拓展二店，花數百萬買新系統、公車廣告，結果沒錢付薪水。有網友指遲發薪水不是一次，老闆不僅欠薪，還欠房租、水電、廠商貨運一堆錢。

有民眾上品好臉書官網抱怨，北部無預警結束營業都沒有提前告知會員，點數跟優惠券都沒得使用，感覺好差！真的不能這樣子對待會員。記者致電高雄旗艦店，均無人接聽。