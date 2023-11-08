台灣也有「夏子的酒」 地酒漫畫「微醺島之味」出版

一位台大碩士，因為看了日本漫畫「夏子的酒」決定種米釀酒，並把酒和米「當成作品來創作」。這個故事被漫畫家Ning Lu畫入台灣首部原創地酒漫畫「微醺島之味」之中，形成一個有趣的循環。催生「微醺島之味」的聚場文化執行長周得豪表示，台灣的漫畫和釀酒文化相當類似，相較於成熟的日本，還處於摸索、碰撞、學習與創造的階段，「但我們會一直堅持下去。」

描繪日本釀酒文化的「夏子的酒」曾紅極一時，如今台灣也有自己的「夏子的酒」。台灣首部原創地酒漫畫「微醺島之味」昨舉行新書發表會，此一套兩本漫畫以台灣在地釀酒故事、人文風土做為原型，匯集七位漫畫家與編劇共同創作，歷經多次田野調查，走訪全國各地酒廠、農業試驗所、農會，訪問釀酒人、學者、農民，記錄台灣製酒的歷史文化以及職人執著與感動的故事。

「微醺島之味」邀請七位新銳漫畫家──陳沛珛、不然你來當小寶、盧琪婷、Ning Lu、阿多 Adoor Yeh、大錢和劉倩帆，與編劇腳本何安妘共同創作，以台灣在地作物釀造的酒為引，完成八回短篇漫畫。透過圖像的轉譯，道出對地方情感的依戀、職人的堅持、世代之間的羈絆、人生意義的思索，甚至是遺憾的和解。

故事從神秘老闆阿川的無酒單行動酒吧「微醺島之味」說起，一次只販賣一種地酒純釀，串起八家台灣地酒的身世與故事。八篇漫畫都以真實人物為原型，但經過巧妙的轉化，讓讀者無法直接「對號入座」。如第四篇故事「酒是作品—吉野一號」，便將兩位農民復育「天皇米」吉野一號的故事編入故事之中，但加上巧妙的轉化與轉折，以此暗喻台漫的奮鬥精神。

周得豪從事社區營造、地方創生多年，認為台灣講述地方往往使用太沉重複雜的知識。某次他拜訪原住民部落，在裡頭嘗到頭目釀的酒，腦中靈光一閃：「台灣很多地方都有自己的釀酒文化，為什麼不用地酒來呈現地方的故事和感情？」這些故事往往交織情感，他認為圖像比文字更能傳達人與人之間幽微隱晦的情感、氛圍，因此有了「微醺島之味」的構想。

「微醺島之味」獲文化部「112 年度漫畫創作及出版行銷獎勵要點」補助。八篇漫畫由七位漫畫家執筆，透過漫畫基地協助媒合漫畫家共同參與創作。台灣漫畫基地產業經理張曉彤表示，漫畫基地的任務包括創作媒合與諮詢服務，除了瞭解團隊的需求與對產品的想像外，更要進一步思考漫畫創作者的風格是否合適。「微醺島之味」除了打造同名主題曲，還將漫畫故事中的兩款地酒實體化，打造專屬聯名酒款。

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