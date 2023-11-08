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遠東SOGO周年慶東區準備連嗨12天「首日秒殺」搶手推薦

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO台北店周年慶11月9日開跑，價格魅力大的主打商品，在第一天絕對秒殺。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO台北店周年慶11月9日開跑，價格魅力大的主打商品，在第一天絕對秒殺。圖／遠東SOGO提供

作為連鎖百貨體系中壓軸登場的遠東SOGO台北店周年慶11月9日首日登場，每年周年慶堅持只做12天的遠東SOGO，因為促銷火力集中、優惠有感，每年周年慶的ONLY SOGO獨家商品，都是民眾必搶目標，由於價格殺、數量有限，往往周年慶第一天就火速秒殺，來看看首日有哪些猶豫就買不到的優惠主打。周年慶逛街前別忘了SOGO App會員還有6500元電子折價券直接入袋，可善用於各業種的滿額抵用。

遠東SOGO台北店周年慶11月9日至20日展開，正值換季保養更換，加上卸妝油、化妝水、精華、乳霜等日常保養，聰明消費者都知道要趁周年慶補貨最划算。忠孝館「美妝天后宮」周年慶出手也是誠意十足，今年主打免出國享匯差，優惠力道要讓消費者省去比價時間。

忠孝館首日必搶像是植村秀shu uemura精粹潔顏組，兩大兩小瓶正貨再多送攜帶版，共1300ml的卸妝油價值9434元，優惠價5670元6折入手，再多送500元SOGO商品券。IPSA明星商品流金水，推出紫、黃、粉、綠夢幻四色的「珍藏四入組」加送100ml美膚機能液，價值7980元，優惠價6120元，限量80組，再加送500元商品券，都是首日秒殺熱門。正值美妝香氛品牌倒數月曆接力上場，包裝設計華麗精緻、帶來驚喜感的品牌倒數月曆，是美妝迷熱衷的年度收藏，復興館獨家限定歐舒丹L'OCCITANE歡聚限定版奢華倒數月曆，售價5500元、限量20組。

周年慶也是年終最大的3C家電寢具大回饋，遠東SOGO台北店推出家電、寢具3折起，高單價3C家電趁優惠價差，以及滿額折抵、加碼商品券等多重回饋加疊買下來最划算，此外，忠孝、復興家電樓層每天還有不一樣的頂級滿額禮等隱藏優惠，大手筆端出像是iPhone 15新機、Dyson吹風機、Sony PS5、BRAVIA電視等實用3C家電作為贈品。

忠孝館shu uemura精粹潔顏組價值9434元，優惠價5670元，限量50組，加贈500元SOGO商品券。圖／遠東SOGO提供
忠孝館shu uemura精粹潔顏組價值9434元，優惠價5670元，限量50組，加贈500元SOGO商品券。圖／遠東SOGO提供
忠孝館IPSA流金巨終珍藏四入組價值7980元，優惠價6120元，限量80組，加贈500元SOGO商品券。圖／遠東SOGO提供
忠孝館IPSA流金巨終珍藏四入組價值7980元，優惠價6120元，限量80組，加贈500元SOGO商品券。圖／遠東SOGO提供
復興館獨家L'OCCITANE歡聚限定版奢華倒數月曆售價5500元，限量20組。圖／遠東SOGO提供
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忠孝館VICTORINOX Airox硬殼登機箱20吋＋大箱28吋原價2萬6600元，特價1萬8680元，限量20組。圖／遠東SOGO提供
忠孝館VICTORINOX Airox硬殼登機箱20吋＋大箱28吋原價2萬6600元，特價1萬8680元，限量20組。圖／遠東SOGO提供
復興館Dyson V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵器原價2萬9900元 特價2萬3888元限量20組，11月9日限定販售，再贈專用收納架＋洗地滾筒、享品牌滿1萬元贈1千元、贈SOGO商品券1千元。圖／遠東SOGO提供
復興館Dyson V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵器原價2萬9900元 特價2萬3888元限量20組，11月9日限定販售，再贈專用收納架＋洗地滾筒、享品牌滿1萬元贈1千元、贈SOGO商品券1千元。圖／遠東SOGO提供
復興館New Balance全新店裝概念店「NB1906」，推出NB GORE-TEX運動鞋原價5280元，特價3800元，限量110雙。圖／遠東SOGO提供
復興館New Balance全新店裝概念店「NB1906」，推出NB GORE-TEX運動鞋原價5280元，特價3800元，限量110雙。圖／遠東SOGO提供
11月9日、11月10日忠孝館、復興館來店禮LINE FRIENDS保溫杯，限量4萬個。圖／遠東SOGO提供
11月9日、11月10日忠孝館、復興館來店禮LINE FRIENDS保溫杯，限量4萬個。圖／遠東SOGO提供
11月9日、11月10日敦化館來店禮LINE FRIENDS午茶杯盤組，限量2500組。圖／遠東SOGO提供
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周年慶 SOGO 美妝

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