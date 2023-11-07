送可樂餅！「KATSU 鑫」開新店　2倍肉套餐一天限10份

在大台北地區已有2間門市的人氣豬排飯「KATSU 鑫」，預計將於11月11日於仁愛圓環週邊開設「安和店」。店內除了提供經典的豬排蓋飯外，還導入「1983神農黑豚」，推出限定款「1983神農黑豚熟成豬排蓋飯」，還有肉量加倍、限定供應的「1983神農黑豚極享雙拼套餐」。為慶祝新店開幕，到店點購套餐，即可贈送「日式可樂餅」1份。

「KATSU 鑫」的起源，其實來自於台北知名的預約困難店「阿鑫小料理」。由阿鑫師傅（游承鑫）坐鎮的「阿鑫小料理」，主打日式無菜單料理，其中「豬排蓋飯」更是店內的隱藏菜單。2021年時，阿鑫師傅與錸德集團以「豬排蓋飯」為出發點，共同籌備豬排專賣店「KATSU 鑫」，並於台北中山商圈開設首間門市。後又再於新北市中和區開設四號公園店。即將開幕的「安和店」為品牌第3間門市，店址過去是阿鑫小料理的創始店面，共計規劃15席座位。

食材部份，KATSU 鑫的米飯選用「陳協和池上米－月光下的醜美人」，炸油選用「澳廚芥花油」；雞蛋則是生食等級的「瑞福農場鮮蛋」或「良食禾蛋」。同時依照不同分店，提供不同的本土豬肉品牌，藉此呈現多樣化的風味差異。例如中山店選用「花田喜彘」、

四號公園店選用「農場晃晃」，而安和店則是同步供應「農場晃晃」與「1983神農黑豚」兩種品牌。其中孕育於彰化增豐牧場的「1983神農黑豚」，是由畜試黑豬一號、高畜黑豬、杜洛克混種而成，肉質富有彈性並有著自然鮮甜，油花豐潤飽滿，被視為豬肉界的精品。

招牌的「熟成豬排蓋飯」，安和店選用農場晃晃的2公分厚切里肌部位製成金黃豬排，並特別保留0.5公分厚的表層油脂增添香氣。調味醬汁則是以關原溜醬油、湯淺手工濁醬油為基底調配而成，搭配上兩顆半熟煎蛋，帶來巧妙的平衡滋味，共有3種尺寸，售價290～490元。「滑蛋豬排蓋飯」則是將豬排搭配日式柴魚高湯、醬油、味醂、洋蔥共同熬煮，並淋上生食級蛋液，為豬排富於甜鹹醬香與滑順感，每份330元。此外，還有外帶限定的「豬排三明治」、「特製豬排沙拉」可供選擇。

不同於其他分店，安和店還以「1983神農黑豚」推出升級版的限定餐點「1983神農黑豚熟成豬排蓋飯」，選用歷經7日濕式熟成的里肌部位作為主角，具有外酥內嫩，油花細緻的風味，每份380元。僅限於11月11日至11月30日期間供應的「1983神農黑豚極享雙拼套餐」，更是一次提供「1983神農黑豚滑蛋豬排」、「KATSU 鑫特製醬汁1983神農黑豚炸豬排」兩種肉品，總肉量重達280公克，更添大大滿足感，每日限量10份，售價550元。