雙11買家電最划算 iRobot掃拖機器人下殺3折起 Honeywell滿額抽雙人機票

每年雙11都是汰舊換新升級新家電的最佳時機，商品下殺折扣疊加百貨通路、電商平台優惠，肯定省更多。

來思比集團集結旗下4大品牌iRobot、SteamOne、Blueair、Stadler Form最低優惠3折起，新品上市直接折扣，其中法國SteamOne新品直立式蒸氣掛燙機George特價17380元，再享瑞士香氛水氧機或現金折扣1500元好禮2選1，等於優惠最低7.6折。iRobot最新推出的Roomba Combo j7+掃拖機器人，雙11破盤狂降只要34999元，再享瑞士循環扇或1999元折扣好禮；iRobot Roomba Combo i5+掃拖機器人全場最優惠下殺3折起。瑞典Blueair空氣清淨機全系列最低優惠4.2折起，再送最高3年保固。指定通路購買瑞士Stadler Form除濕機、香氛水氧機享最低4.5折起，再贈保固1年與mo幣。

Honeywell在百貨周年慶與雙11購物節也祭出四大獨家好禮活動，恆隆行hengstyle全台百貨專櫃購買小純空氣清淨機即贈價值3580元的BRAUN手持攪拌棒，再回饋點數5%；2023年底前憑媽媽手冊購買小純現抵千元；momo、PChome更有抗敏負離子清淨機閃殺5折優惠，不論線上或線下，購買清淨機、除濕機，或濾網達3000元，登錄發票再抽宿霧雙人來回機票、車用清淨機。

迎接雙11與冬令進補需求，由雙全國際代理的生活家電品牌DIKE祭出大容量電鍋破盤價，即日起至11月11日止，10人份電鍋原價3090元，現在只要1888元，不鏽鋼版10人份電鍋原價4199元，特價2388元；而居家烤肉、露營使用都超方便的DIKE智慧溫控多功能電烤盤，則是原價4590元，限時特價只要2811元。