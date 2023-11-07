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比薩一年爽爽吃 IKEA攜手必勝客打造派對空間拿半價券

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA台灣與必勝客首次合作，尋寶找QR Code比薩享優惠。圖／IKEA提供
IKEA台灣與必勝客首次合作，尋寶找QR Code比薩享優惠。圖／IKEA提供

誰說耶誕節一定要人擠人，在家慶祝更溫馨。IKEA必勝客一起打造「Lazy Luxury」居家派對空間。運用巧妙佈置與居家裝點，除了打造耶誕氛圍外，即日起至11月20日，於全台IKEA門市找尋必勝客比薩盒與活動QR Code，訂購比薩享半價優惠。

另外到IKEA內湖店，尋找年末派對限定展間，打卡拍照上傳，有機會抽中一年份免費比薩，爽爽躺在家，天天開派對。

以北歐耶誕為主題的IKEA，不用花大錢也能打造北歐風格的耶誕派對空間，全新VINTERFINT 2023聖誕系列登場，從北歐童話、聖誕精靈、聖誕山羊、森林動物，搭配著雪國少不了的雪花、冷杉、稻草、薑餅、蘋果等元素，輔以刺繡傳統瑞典工藝、香氛、桌巾、禮品等，讓派對不只有比薩分享，更有著滿滿的派對溫馨氣氛。

即日起至11月20日，到全台IKEA宜家家居尋找比薩盒，即可享必勝客限定新品「比薩半價優惠」。內湖店三樓有著與必勝客合作的「Lazy Luxury」展間，打卡拍照上傳，就有機會獲得一年份免費，想歡慶派對的人，千萬別錯過這次機會。

另外，必勝客11月15～28日期間，凡訂購必勝客，隨盒還可以拿到一張IKEA的雙重優惠券，期間限定，數量有限送完為止。

IKEA STRÅLA燈罩，隨意擺放都能充滿耶誕氣息。圖／IKEA提供
IKEA STRÅLA燈罩，隨意擺放都能充滿耶誕氣息。圖／IKEA提供
IKEA宜家家居打造輕鬆懶人的耶誕派對佈置。圖／IKEA提供
IKEA宜家家居打造輕鬆懶人的耶誕派對佈置。圖／IKEA提供

派對 必勝客 IKEA

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