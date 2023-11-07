免費吃「一整年比薩」！必勝客聯名IKEA 3款新品登場

隨著舉辦年末派對的時間越來越近，「必勝客」跨界聯名「IKEA」，於IKEA內湖店打造「在家趴躺的Lazy Luxury派對」，完成打卡任務就有機會獲得「1年份免費比薩」。同時必勝客也新推出一系列優惠，還有「炙烤大蝦嫩牛比薩」、「水牛城雞翅海陸派對拼盤」、「濃心巧克力巴斯克蛋糕」同步新登場。

延續去年推出的頂級海陸系列，必勝客今年祭出「炙烤大蝦嫩牛比薩」，選用厚切牛排，搭配源自西班牙、以堅果、紅甜椒與番茄一起燉煮的羅曼斯可醬，帶出牛排的滋味。同時還搭配炙烤過的鳳尾大蝦，還有丹麥Buko奶油製成的乳酪起司球，以及滿滿的珍珠起司、莫札瑞拉起司，帶來香濃滋味。「炙烤大蝦嫩牛比薩」大比薩880元，並可享外帶買大送大、外送買大送小優惠，小比薩則為620元。另外加價還可升級「松露起司龍捲風餅皮」或「帕瑪森起司龍捲風餅皮」。

除此之外，必勝客還推出「水牛城雞翅海陸派對拼盤」，吃得到水牛城辣醬調味的秘製霸王功夫雞，還有搭配蒜酥的魷魚圈，以及松露牛肝菌醬汁調味的薯瓣，以及阿拉斯加深海鱈魚等內容，單點599元，升級價170元。新口味甜點「濃心巧克力巴斯克蛋糕」，使用瑞士蓮巧克力搭配奶油乳酪，呈現出細膩濃郁的口感，單點原價939元，加購價599元。