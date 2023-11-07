免費吃「一整年比薩」！必勝客聯名IKEA 3款新品登場

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聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客與IKEA跨界聯手，打造「在家趴躺的Lazy Luxury派對」。圖／必勝客提供
必勝客與IKEA跨界聯手，打造「在家趴躺的Lazy Luxury派對」。圖／必勝客提供

隨著舉辦年末派對的時間越來越近，「必勝客」跨界聯名「IKEA」，於IKEA內湖店打造「在家趴躺的Lazy Luxury派對」，完成打卡任務就有機會獲得「1年份免費比薩」。同時必勝客也新推出一系列優惠，還有「炙烤大蝦嫩牛比薩」、「水牛城雞翅海陸派對拼盤」、「濃心巧克力巴斯克蛋糕」同步新登場。

延續去年推出的頂級海陸系列，必勝客今年祭出「炙烤大蝦嫩牛比薩」，選用厚切牛排，搭配源自西班牙、以堅果、紅甜椒與番茄一起燉煮的羅曼斯可醬，帶出牛排的滋味。同時還搭配炙烤過的鳳尾大蝦，還有丹麥Buko奶油製成的乳酪起司球，以及滿滿的珍珠起司、莫札瑞拉起司，帶來香濃滋味。「炙烤大蝦嫩牛比薩」大比薩880元，並可享外帶買大送大、外送買大送小優惠，小比薩則為620元。另外加價還可升級「松露起司龍捲風餅皮」或「帕瑪森起司龍捲風餅皮」。

除此之外，必勝客還推出「水牛城雞翅海陸派對拼盤」，吃得到水牛城辣醬調味的秘製霸王功夫雞，還有搭配蒜酥的魷魚圈，以及松露牛肝菌醬汁調味的薯瓣，以及阿拉斯加深海鱈魚等內容，單點599元，升級價170元。新口味甜點「濃心巧克力巴斯克蛋糕」，使用瑞士蓮巧克力搭配奶油乳酪，呈現出細膩濃郁的口感，單點原價939元，加購價599元。

「必勝客」還與「IKEA」跨界聯手，將IKEA內湖店的一間客廳展間，透過聖誕居家新品，打造成「在家趴躺的Lazy Luxury派對」，示範輕鬆打造年末最慵懶奢華的在家趴躺派對。11月20日前，在「Lazy Luxury」展間中，擺出最慵懶奢華的姿勢拍照打卡，就有機會抽「免費一年份必勝客比薩」。在全台IKEA門市找尋限定QR Code，就能享有「炙烤大蝦嫩牛大比薩半價優惠」。11月15日至11月28日期間，訂購必勝客比薩，則可獲得IKEA雙重優惠券。即日起至11月20日，至必勝客外帶一個大比薩，則可免費獲得2個限定口味的小比薩，最低555元起。

必勝客全新「水牛城雞翅海陸派對拼盤」，單點599元，套餐升級價170元。圖／必勝客提供
必勝客全新「水牛城雞翅海陸派對拼盤」，單點599元，套餐升級價170元。圖／必勝客提供
必勝客推出「炙烤大蝦嫩牛比薩」。圖／必勝客提供
必勝客推出「炙烤大蝦嫩牛比薩」。圖／必勝客提供
在「Lazy Luxury」展間中，擺出特定姿勢拍照打卡，就有機會抽「免費一年份必勝客比薩」。圖／必勝客提供
在「Lazy Luxury」展間中，擺出特定姿勢拍照打卡，就有機會抽「免費一年份必勝客比薩」。圖／必勝客提供
必勝客全新「濃心巧克力巴斯克蛋糕」。圖／必勝客提供
必勝客全新「濃心巧克力巴斯克蛋糕」。圖／必勝客提供

必勝客 派對 IKEA

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