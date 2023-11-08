國家地理旅遊雜誌「2024年全球最酷景點」台南上榜

國家地理旅遊雜誌（National Geographic Traveler）最近公布了「2024年酷景點名單」（The Cool List 2024），即2024年30個最令人興奮的旅遊目的地，台南市也名列其中。

國家地理旅遊雜誌介紹，台南是台灣最古老城市，2024年將過400歲生日。相較於因鋼筋和玻璃閃閃發亮的台北，身為前首都的台南更具歷史意義，城市天際線由古堡和高聳寺廟屋頂點綴。

根據國家地理旅遊雜誌，在2024年，台南將度過400歲生日，其引人入勝的歷史遺產將成為焦點，提供了一個令人前往旅遊的新理由。

該雜誌介紹，台南地區幾萬年前就有人類居住，但直到1624年，荷蘭人才為台南奠定作為城市的基礎，將其命名為熱蘭遮城。接下來數個世紀，台南受到中國乃至日本等國際影響。

該雜誌還提到，台南豐富的建築呈現了歷史，包括日本人建設的台南武德殿，以及掛有紅色燈籠裝飾的清朝時期建築物神農街。

此外，街頭小吃也是台南的一大亮點，遊客可試試鋪滿蝦子的擔仔麵，以及將麵包挖空放滿美味奶油雜燴的「棺材板」。

除台南以外，這次入榜景點也包括北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）、智利阿塔卡瑪沙漠（Atacama Desert）、美國紐約州、盧安達阿卡蓋拉國家公園（Akagera National Park）及印度錫金省（Sikkim）等。