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送濟州島機票！NENE炸雞聯名SNOOPY 限定口味新登場
來自韓國的連鎖炸雞「NENE CHICKEN」為慶祝登台5週年，特別攜手知名的「SNOOPY」，推出限定款聯名包裝紙盒，並且打造SNOOPY主題門市。同時NENE CHICKEN還推出限定款「霜降韓國烤肉炸雞」，購買就有機會抽中濟州島來回機票、年度VIP卡等不同贈禮。
NENE CHICKEN新推出的「霜降韓國烤肉炸雞」，使用帶有烤肉香氣的微辣紅醬，搭配酸甜的優格白醬，打造出雙重滋味的雙色醬料，並且具有層次風味。「霜降韓國烤肉炸雞」500克售價429元、1000克699元，半半炸雞或半半半炸雞則需加價40元。僅限週年慶活動期間限時販賣。
為慶祝登台5週年，「NENE CHICKEN」與「SNOOPY」攜手合作，推出SNOOPY版本的炸雞紙盒包裝，部份門市也同步換上SNOOPY主題，可以看到許多經典角色的身影，適合粉絲拍照打卡。11月10日至2024年1月31日期間，購買「霜降韓國烤肉炸雞」加任一韓式小點，就送聯名刮刮卡1張。有機會刮中「韓國濟州島來回機票」，或是「NENE CHICKEN年度VIP卡」，憑卡可享一整年「買炸雞送小點」。另外還有濟州島 SNOOPY GARDEN限定玩偶週邊、NENE CHICKEN暢銷美食等獎品。
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