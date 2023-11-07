快訊

傳柯文哲堅持全民調、手機市話各半 侯友宜回答4字

3名台灣男子在柬埔寨涉嫌販毒被捕 繳獲超過2公斤K他命

經歷SARS、新冠疫情…北市10餘里長籲「和平醫院」還給社區 蔣萬安拍板了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送濟州島機票！NENE炸雞聯名SNOOPY 限定口味新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
NENE CHICKEN新推出「霜降韓國烤肉炸雞」。圖／NENE CHICKEN提供
NENE CHICKEN新推出「霜降韓國烤肉炸雞」。圖／NENE CHICKEN提供

來自韓國的連鎖炸雞「NENE CHICKEN」為慶祝登台5週年，特別攜手知名的「SNOOPY」，推出限定款聯名包裝紙盒，並且打造SNOOPY主題門市。同時NENE CHICKEN還推出限定款「霜降韓國烤肉炸雞」，購買就有機會抽中濟州島來回機票、年度VIP卡等不同贈禮。

NENE CHICKEN新推出的「霜降韓國烤肉炸雞」，使用帶有烤肉香氣的微辣紅醬，搭配酸甜的優格白醬，打造出雙重滋味的雙色醬料，並且具有層次風味。「霜降韓國烤肉炸雞」500克售價429元、1000克699元，半半炸雞或半半半炸雞則需加價40元。僅限週年慶活動期間限時販賣。

為慶祝登台5週年，「NENE CHICKEN」與「SNOOPY」攜手合作，推出SNOOPY版本的炸雞紙盒包裝，部份門市也同步換上SNOOPY主題，可以看到許多經典角色的身影，適合粉絲拍照打卡。11月10日至2024年1月31日期間，購買「霜降韓國烤肉炸雞」加任一韓式小點，就送聯名刮刮卡1張。有機會刮中「韓國濟州島來回機票」，或是「NENE CHICKEN年度VIP卡」，憑卡可享一整年「買炸雞送小點」。另外還有濟州島 SNOOPY GARDEN限定玩偶週邊、NENE CHICKEN暢銷美食等獎品。

NENE CHICKEN與SNOOPY攜手合作，推出聯名款包裝，還有刮刮樂活動。圖／NENE CHICKEN提供
NENE CHICKEN與SNOOPY攜手合作，推出聯名款包裝，還有刮刮樂活動。圖／NENE CHICKEN提供

烤肉 霜降

延伸閱讀

夏川里美懂吃！最愛「呱呱包」炸雞當喉糖吞

王座營收／10月1.14億創同期新高 橋村炸雞二、三店接力開幕

橋村、明朗熱狗、本粥爆紅！2023十大插旗臺灣的韓國美食 一秒擄獲饕客的胃

桃園艦停泊基隆港 男擅登艦VIP艙待整晚 隔天外出曝光

相關新聞

免費吃「一整年比薩」！必勝客聯名IKEA 3款新品登場

隨著舉辦年末派對的時間越來越近，「必勝客」跨界聯名「IKEA」，於IKEA內湖店打造「在家趴躺的Lazy Luxury派...

派對這樣穿就沒錯！韓韶禧幾何珠寶上身 高級感瞬間up

隨著時序邁入一年的倒數第二個月，法國高級珠寶品牌Boucheron於近日發表2023年歲末佳節形象廣告「Emerald ...

送濟州島機票！NENE炸雞聯名SNOOPY 限定口味新登場

來自韓國的連鎖炸雞「NENE CHICKEN」為慶祝登台5週年，特別攜手知名的「SNOOPY」，推出限定款聯名包裝紙盒，...

從威尼斯影展到金雞獎 梁朝偉的高光時刻總有Giorgio Armani正裝相伴！

出道40年，日前華人影帝梁朝偉也現身廈門金雞電影頒獎典禮，領取他在這獎項的首個最佳男主角大獎。除了言簡意賅的感言，且在得知獲獎後，第一反應是去擁抱劉嘉玲，也讓網友激賞，一身白色晚宴正裝，舉手投足風度翩翩，更讓梁朝偉的帥度向上提升另一層次。

傳奇女星奧黛麗赫本 「羅馬假期」經典珍珠項鍊上拍

傳奇女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）優雅無比的形象至今仍讓許多影迷永遠懷念。國際拍賣行佳士得（Christ...

蔬食者最愛！無印良品推5款異國蔬菜咖哩 還能手作烙餅

隨著氣溫逐漸轉涼，大家都喜歡吃熱呼呼的食物，無印良品針對蔬食者，推出了5款不含肉類與蛋品的異國咖哩速食包，採用蔬食咖哩，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。