送濟州島機票！NENE炸雞聯名SNOOPY 限定口味新登場

來自韓國的連鎖炸雞「NENE CHICKEN」為慶祝登台5週年，特別攜手知名的「SNOOPY」，推出限定款聯名包裝紙盒，並且打造SNOOPY主題門市。同時NENE CHICKEN還推出限定款「霜降韓國烤肉炸雞」，購買就有機會抽中濟州島來回機票、年度VIP卡等不同贈禮。

NENE CHICKEN新推出的「霜降韓國烤肉炸雞」，使用帶有烤肉香氣的微辣紅醬，搭配酸甜的優格白醬，打造出雙重滋味的雙色醬料，並且具有層次風味。「霜降韓國烤肉炸雞」500克售價429元、1000克699元，半半炸雞或半半半炸雞則需加價40元。僅限週年慶活動期間限時販賣。