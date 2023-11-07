從威尼斯影展到金雞獎 梁朝偉的高光時刻總有Giorgio Armani正裝相伴！

出道40年，日前華人影帝梁朝偉也現身廈門金雞電影頒獎典禮，領取他在這獎項的首個最佳男主角大獎。除了言簡意賅的感言，且在得知獲獎後，第一反應是去擁抱劉嘉玲，也讓網友激賞，一身白色晚宴正裝，舉手投足風度翩翩，更讓梁朝偉的帥度向上提升另一層次。

首次獲頒中國金雞影帝獎的梁朝偉特別身穿由Giorgio Armani量身訂製的白色晚宴正裝搭配黑領結出席頒獎典禮，而他也憑藉此獎成為同時擁有金馬獎、金像獎和金雞獎影帝稱號的第一人。而這也不是梁朝偉第一次選穿著Giorgio Armani出席盛會，早在今年九月他便身穿同一品牌量身訂製的黑色正裝受頒威尼斯影展終身成就金獅獎，讓人見識到這位資深男神不減當年迷人魅力。而且特別的是梁朝偉總是一改常規，搭配的是知名潮牌休閒鞋走上紅毯，讓人感受到影帝的隨興與做自己。不只是梁朝偉選穿Giorgio Armani服飾出席正式場合，周渝民日前出參加電影記者會時，也以橄欖綠套裝則巧妙運用色塊拼接彰顯層次，低調洗鍊設計凸顯他一貫予人的內斂形象。

中國男星李現日前參加品牌活動時，挑選Ralph Lauren Purple Label早秋系列白色雙排扣晚宴正裝，同樣配上黑領結、黑長褲，烘托出天生衣架子身段。圖／摘自微博

而向來出席重要場合，男星多會選擇不容易出錯的深色正裝造型為主，但像是梁朝偉的Look則是少數。不過，年輕世代的中國男星李現，日前參加品牌活動時，則是挑選Ralph Lauren Purple Label早秋系列白色雙排扣晚宴正裝，同樣配上黑領結、黑長褲。剪裁有度的版型，更能烘托出李現天生衣架子身段，展現成熟男性韻味。