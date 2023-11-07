全台首款台灣當代詩人聯名日本酒 「毓嘉之醉」限量開賣

詩人與酒總是形影不離，在台擁有高知名度的「心白清酒吧（Shinpaku bistro & bar）」，是吸引各路人士品飲日本酒的清酒專門店，台灣當代詩人羅毓嘉也是此地常客。幾經酒酣耳熱的相談甚歡，心白清酒吧決定攜手銘柄「雅山流」新藤酒造店，共同打造全台首款詩人聯名酒款「毓嘉之醉」，由台灣當代知名詩人羅毓嘉親自手寫酒標設計，於即日起於心白清酒吧、愛上日本酒、春未來、濪等店家通路販售。全台限量發行，每支售價1,900元。

「毓嘉之醉」酒標正面，以灰色底標襯著黑色弧形底色體現灰色手寫字體，刻意以灰色字體除了是連結心白清白吧的招牌風格，同時也避免白色字體過度顯著，幾行由詩人羅毓嘉特別手寫的「毓嘉之醉」之詩，傳達了品飲日本酒是日常裡的浪漫之意。除了酒瓶本身，酒盒也以灰色搭配燙銀設計，整體藉以灰色手寫字體帶來低調質感特色。

心白清酒吧老闆溫品自表示，從眾多酒款裡選擇雅山流，是因為「雅山流有著奔放的果香，恰如羅毓嘉寫詩的狂與奔放；清爽乾淨的口感，正如同外顯狂態的羅毓嘉，內在卻又有著文人的騷情賦骨。」

這款風味香甜平衡的「毓嘉之醉」，入口立刻展現清新花果氣息，並緩緩飄出梔子花輕盈花香，收尾則有些許米旨與Dry口感。以酒精濃度僅有14%的易飲風格，體現冬季冰飲的俐落暢快。

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