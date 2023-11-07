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蔬食者最愛！無印良品推5款異國蔬菜咖哩 還能手作烙餅

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品異國咖哩速食包蔬食椰香根菜／110元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品異國咖哩速食包蔬食椰香根菜／110元。圖／MUJI無印良品提供

隨著氣溫逐漸轉涼，大家都喜歡吃熱呼呼的食物，無印良品針對蔬食者，推出了5款不含肉類與蛋品的異國咖哩速食包，採用蔬食咖哩，包括椰香根菜、鷹嘴豆、紅腰豆、茄子芝麻與馬鈴薯青豆，搭配印度咖哩調味，可以搭配飯吃，或是手作印度烙餅，簡單在家吃出異國風情。

無印良品推出方便實用的蔬食咖哩系列，不含化學調味料與色素，採用天然香料，包括肉桂、薑黃與小豆蔻等，另外還有DIY印度烙餅，只要將麵糰揉捏、延展，利用平底鍋香煎，可簡單製作出道地的印度烙餅，搭配咖哩一起吃，整個食慾大開；或是可買選自台南11號品種的咖哩專用米，也適合搭配咖哩食用。

天氣冷時，想隨時來碗熱呼呼的湯，推出兩款可以用微波加熱的可微波速食湯品系列，包括有加入鮮奶油、奶油的鮮蝦濃湯，或是加入肉桂與肉豆蔻的南瓜濃湯，想吃甜的也沒問題，紅豆甜湯可以冰凍吃，也能加熱吃，主要用糖熬煮，還能加入白玉、西米露或椰奶等，豐富滋味。

無印良品異國咖哩速食包蔬食紅腰豆／110元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品異國咖哩速食包蔬食紅腰豆／110元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品紅豆甜湯／49元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品紅豆甜湯／49元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品可微波速食湯品鮮蝦濃湯／69元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品可微波速食湯品鮮蝦濃湯／69元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品DIY印度烙餅／69元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品DIY印度烙餅／69元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品異國咖哩速食包蔬食茄子芝麻／110元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品異國咖哩速食包蔬食茄子芝麻／110元。圖／MUJI無印良品提供

印度 無印良品 速食

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