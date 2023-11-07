傳奇女星奧黛麗赫本 「羅馬假期」經典珍珠項鍊上拍

傳奇女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）優雅無比的形象至今仍讓許多影迷永遠懷念。國際拍賣行佳士得（Christie’s）宣布，將於11月13日起至11月16日止舉辦的「 Jewels Online: The Geneva Edit」線上拍賣，領銜拍品為奧黛麗赫本於經典電影「羅馬假期」（Roman Holiday）最終一幕中配戴的雙層珍珠項鍊，這條珍珠項鍊是由當時著名的珠寶品牌Fürst出品，估價18,000瑞郎（約台幣65萬元）起。

來自奧匈帝國的Fürst家族，在1850年代期間，在當時家族傳人Moric Fürst的帶領之下，舉家搬遷至義大令的珠寶重鎮杜林（Turin），並在此創立珠寶家族事業，成為義大利薩伏依王室（Savoyard）的御用珠寶商。