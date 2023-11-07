水原希子姐妹都在搶穿的美鞋 有前Chloe設計師來加持 現在台灣也買得到了！
什麼樣的美鞋，讓見多識廣的日本名模水原希子、水原佑果姐妹都想搶先擁有？原來是由曾擔任時裝品牌Chloe創意總監的Natacha Ramsay-Levi（NRL）攜手ECCO所打造的限定系列！既有甜美又帶有女化的設計，更提供了率性風格款式，讓人在這季搭出自己獨特品味，重點是台灣也買得到！
鞋履大廠ECCO再次與Natacha Ramsay-Levi合作，推出了NRL聯名限定設計，有著不同鞋面材質與配色選擇，一共呈現4款。這系列集結了融合了Natacha Ramsay-Levi才華及ECCO自豪的舒適科技，同時應用頂級皮革和FLUIDFORM™一體成型技術，使整雙鞋360度均符合人體工學、服貼足部曲線且輕彈緩震；此外，更配上泡泡糖粉和櫻桃紅等引人注目的明亮色彩，藉以凸顯女性自信魅力，因此吸引人氣名模姐妹花水原希子和水原佑果來擔任系列形象廣告主角。全系列限定在ECCO南東門市獨家發售，因此想撞鞋都難。
NRL聯名限定系列，藉由Natacha Ramsay-Levi美學觀點重新詮釋ECCO經典的SCULPTED、BIOM、GRUUV及SHAPE鞋履。而名模水原希子、水原佑果演繹的CULPTED LX 55雕塑奢華鞋，具有穩定性的高度鞋跟之外，還配以大膽的櫻桃紅、泡泡糖粉，讓人驚艷不已。而SHAPE SCULPTED MOTION 55型塑雕塑律動鞋，則是以皮革鞋面搭配撞色橡膠鞋底，分別呈現素面與穿孔鞋帶設計，既率性又俐落，能搭配最亮眼的秋冬造型。
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