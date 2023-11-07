快訊

明天立冬！專家曝「這天以前」台北若未低於20度 恐創27年來最晚紀錄

怕提問太辛辣？成大賴清德、柯文哲講座未對外開放 主辦方發聲明了

被指如果沒有「侯柯配」就是「侯韓配」？ 韓國瑜辦公室發聲駁斥

水原希子姐妹都在搶穿的美鞋 有前Chloe設計師來加持 現在台灣也買得到了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
鞋履大廠ECCO再次與Natacha Ramsay-Levi合作，推出了NRL聯名限定設計，吸引人氣名模姐妹花水原希子和水原佑果來擔任系列形象廣告主角。圖／ECCO提供
鞋履大廠ECCO再次與Natacha Ramsay-Levi合作，推出了NRL聯名限定設計，吸引人氣名模姐妹花水原希子和水原佑果來擔任系列形象廣告主角。圖／ECCO提供

什麼樣的美鞋，讓見多識廣的日本名模水原希子、水原佑果姐妹都想搶先擁有？原來是由曾擔任時裝品牌Chloe創意總監的Natacha Ramsay-Levi（NRL）攜手ECCO所打造的限定系列！既有甜美又帶有女化的設計，更提供了率性風格款式，讓人在這季搭出自己獨特品味，重點是台灣也買得到！

鞋履大廠ECCO再次與Natacha Ramsay-Levi合作，推出了NRL聯名限定設計，有著不同鞋面材質與配色選擇，一共呈現4款。這系列集結了融合了Natacha Ramsay-Levi才華及ECCO自豪的舒適科技，同時應用頂級皮革和FLUIDFORM™一體成型技術，使整雙鞋360度均符合人體工學、服貼足部曲線且輕彈緩震；此外，更配上泡泡糖粉和櫻桃紅等引人注目的明亮色彩，藉以凸顯女性自信魅力，因此吸引人氣名模姐妹花水原希子和水原佑果來擔任系列形象廣告主角。全系列限定在ECCO南東門市獨家發售，因此想撞鞋都難。

曾擔任時裝品牌Chloe創意總監的Natacha Ramsay-Levi（NRL）攜手ECCO所打造的限定系列！圖／ECCO提供
曾擔任時裝品牌Chloe創意總監的Natacha Ramsay-Levi（NRL）攜手ECCO所打造的限定系列！圖／ECCO提供

NRL聯名限定系列，藉由Natacha Ramsay-Levi美學觀點重新詮釋ECCO經典的SCULPTED、BIOM、GRUUV及SHAPE鞋履。而名模水原希子、水原佑果演繹的CULPTED LX 55雕塑奢華鞋，具有穩定性的高度鞋跟之外，還配以大膽的櫻桃紅、泡泡糖粉，讓人驚艷不已。而SHAPE SCULPTED MOTION 55型塑雕塑律動鞋，則是以皮革鞋面搭配撞色橡膠鞋底，分別呈現素面與穿孔鞋帶設計，既率性又俐落，能搭配最亮眼的秋冬造型。

無論是俏皮可愛，或是略正式造型，ECCO NRL聯名限定系列鞋履都能搭配。圖／ECCO提供
無論是俏皮可愛，或是略正式造型，ECCO NRL聯名限定系列鞋履都能搭配。圖／ECCO提供

水原希子（左）和水原佑果姐妹，一同演繹ECCO NRL聯名限定系列鞋履。圖／ECCO提供
水原希子（左）和水原佑果姐妹，一同演繹ECCO NRL聯名限定系列鞋履。圖／ECCO提供

ECCO NRL聯名限定系列SHAPE SCULPTED MOTION 55型塑雕塑律動靴，10,980元。圖／ECCO提供
ECCO NRL聯名限定系列SHAPE SCULPTED MOTION 55型塑雕塑律動靴，10,980元。圖／ECCO提供

ECCO NRL聯名限定系列SCULPTED LX55雕塑奢華鞋，7,980元。圖／ECCO提供
ECCO NRL聯名限定系列SCULPTED LX55雕塑奢華鞋，7,980元。圖／ECCO提供

ECCO NRL聯名限定系列SHAPE SCULPTED MOTION 55型塑雕塑律動鞋，9,380元。圖／ECCO提供
ECCO NRL聯名限定系列SHAPE SCULPTED MOTION 55型塑雕塑律動鞋，9,380元。圖／ECCO提供

ECCO NRL聯名限定系列SCULPTED LX55雕塑奢華鞋，7,980元。圖／ECCO提供
ECCO NRL聯名限定系列SCULPTED LX55雕塑奢華鞋，7,980元。圖／ECCO提供

ECCO NRL聯名限定系列SCULPTED LX55雕塑奢華鞋，7,980元。圖／ECCO提供
ECCO NRL聯名限定系列SCULPTED LX55雕塑奢華鞋，7,980元。圖／ECCO提供

ECCO NRL聯名限定系列SHAPE SCULPTED MOTION 55型塑雕塑律動鞋，9,380元。圖／ECCO提供
ECCO NRL聯名限定系列SHAPE SCULPTED MOTION 55型塑雕塑律動鞋，9,380元。圖／ECCO提供

日本 水原希子

延伸閱讀

他自掏300萬辦國際雕塑營 日荷義台七大藝術家聯手創作

藝壇黃金單身漢 他竟比李奧納多、湯姆克魯斯更搶手

已經開始期待聖誕節？Winter穿針織衫給足聖誕造型靈感　「全身紅通通」看了都想跟她要禮物

只穿內褲尺度太大！水原希子慘白藝妓妝化身性感女僕　「胸前點點」薄紗上衣根本遮不住

相關新聞

水原希子姐妹都在搶穿的美鞋 有前Chloe設計師來加持 現在台灣也買得到了！

什麼樣的美鞋，讓見多識廣的日本名模水原希子、水原佑果姐妹都想搶先擁有？原來是由曾擔任時裝品牌Chloe創意總監的Natacha Ramsay-Levi（NRL）攜手ECCO所打造的限定系列！既有甜美又帶有女化的設計，更提供了率性風格款式，讓人在這季搭出自己獨特品味，重點是台灣也買得到！

限時6天！4公尺高「試驗初號機」登陸台北101 這4款珍藏版手機週邊限量回歸

配件品牌CASETiFY今年7月首度與日本經典動畫鉅作《新世紀福音戰士》合作推出獨家聯名系列，4款珍藏版AirPods ...

蝦皮購物「11.11最強購物節」最高領21張優惠券！1.1折券抗通膨

每年最受消費者期待的雙11，今年戰線從電商延長至百貨、超商，各家優惠盡出，隨著雙11邁入倒數，戰況也更加白熱化。蝦皮購物...

瑞士精品快閃店大曬度假活力 台北信義香堤廣場限時秀

跨界總能突破常規，為一個品牌或設計帶來嶄新活力。瑞士鐘表品牌百年靈（Breitling）為本是以飛行、賽車、活力為印象，...

奪金鐘視后寶座！從模特兒轉戰戲劇 許瑋甯一演19年曝「他」是最佳解藥

本月ELLE邀請到剛拿下金鐘迷你劇視后寶座的許瑋甯拍攝封面。當年多數人認為模特兒出身的她演戲是玩票性質，想不到這一演就是19年。

金泰亨零死角美貌 扮搖滾巨星拍CELINE男裝形象大片

巴黎時裝品牌CELINE發表一系列由BTS成員金泰亨（V），為CELINE所拍攝的2023冬季男裝系列拍攝形象大片，他以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。