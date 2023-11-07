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蝦皮購物「11.11最強購物節」最高領21張優惠券！1.1折券抗通膨

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「11.11最強購物節」豪灑每人最高21張「全站1.1折起」優惠券。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」豪灑每人最高21張「全站1.1折起」優惠券。圖／蝦皮購物提供

每年最受消費者期待的雙11，今年戰線從電商延長至百貨、超商，各家優惠盡出，隨著雙11邁入倒數，戰況也更加白熱化。蝦皮購物「11.11最強購物節」暖身開跑至今買氣已吸引破400萬人次造訪活動頁，目標11月11日當天業績較平日彈跳8倍。此次攜手雄獅旅遊祭出總價破百萬元旅遊好禮，在「直播下單、玩指定遊戲」親民參與方式的強勢助攻下，不僅蝦皮直播觀看時數累積突破3,500萬分鐘，預計送出「雙人澳洲7日團體自由行」旅遊金兌換券的蝦蝦果園指定種子也吸引超過20萬次種植，蝦蝦果園遊玩次數一舉高出平日2倍。

為滿足所有用戶的購物需求，「蝦皮購物11.11最強購物節」宣布超狂優惠再加碼，11月11日每人最高領21張「全站1.1折起優惠券」，且當日下單就送Uber One會員及乘車優惠，下單滿額還有機會將「挪威郵輪奮進號基隆－那霸4日雙人行」、「20%蝦幣回饋券」等限定大獎帶回家。當天更精選海量夯品破盤下殺，Dyson V12s SV46 Detect Slim Submarine Plus用券下單不到20,000元，相當於近5折價入手。

蝦皮購物觀察雙11暖身期間發現，全球通膨越演越烈下，今年民生用品不僅蟬聯站上買氣第一名，更較去年再雙位數成長，尤其美妝保健成長近2倍、寵物用品成長2.5倍，多片裝的寵物尿布墊更已賣出萬單。瞄準年底消費者補貨日用品的需求，蝦皮購物「11.11最強購物節」於11月11日打造囤貨專區，Hoppi嬰兒純水濕紙巾一次購入48包、每包只要10元；高露潔抗敏專家牙膏4入下殺5.5折，相當於每條不用百元

11月11日當天，蝦皮購物攜手品牌賣家精選夯品價格直降，以全新科技打造的SAMSUNG 65吋 QLED量子電視，現買現省3萬元；富士軟片最經典的復古風FUJIFILM Evo拍立得相機套組，優惠下殺只要6,840元。此外，下單聰明使用「全站1.1折起」優惠券最高再省3,000元，Xiaomi 13 Lite 8GB+256GB蝦皮獨家限時優惠價8,999元、用券下單最低不到6,000元入手。

●詳細優惠活動內容與商品售價依網頁公告為準。

蝦皮購物「11.11最強購物節」，11月11日SAMSUNG三星65吋QLED量子電視限時優惠價29,900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」，11月11日SAMSUNG三星65吋QLED量子電視限時優惠價29,900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」，11月11日Hoppi嬰兒純水濕紙巾加蓋款80抽12包（4袋）限時優惠價419元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」，11月11日Hoppi嬰兒純水濕紙巾加蓋款80抽12包（4袋）限時優惠價419元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」，11月11日高露潔抗敏專家牙膏4入組限時優惠價336元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」，11月11日高露潔抗敏專家牙膏4入組限時優惠價336元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」，11月11日小米 Xiaomi 13 Lite（8GB+256GB）限時優惠價8,999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「11.11最強購物節」，11月11日小米 Xiaomi 13 Lite（8GB+256GB）限時優惠價8,999元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 雙11 寵物

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