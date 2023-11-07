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瑞士精品快閃店大曬度假活力 台北信義香堤廣場限時秀
跨界總能突破常規，為一個品牌或設計帶來嶄新活力。瑞士鐘表品牌百年靈（Breitling）為本是以飛行、賽車、活力為印象，並結合通過瑞士天文台認證的精密機械機芯聞名，品牌近日引進國外全新概念、於台北市信義區香堤廣場A9側推出期間限定快閃店，帶來手表以外，更為運動、活力的生活選品。
充滿度假風格的躺椅、單車、滑板、貨櫃車，除了是疫情以來讓人高度想往的戶外生活型態，也是百年靈嘗試在重型機車、飛機、復古賽車以外的另一面向。快閃概念中挑選了價格相對親民、以及更年輕的消費族群，並獻上包含Top Time系列、Superocean超級海洋系列、搭載超級石英機芯的Endurance Pro運動表，以及日前甫全面上市的Avenger復仇者系列表款。
值得一提的是，百年靈搶眼的鮮黃色，以及品牌首字母的「大B」Logo過往未推出過聯名周邊，本次則一次帶來旅行包、琺瑯馬克杯、棒球帽，以及實穿的連帽長T恤，商品皆為少量引進，同時店中也為期間限定，已從即日起開始，每周一至日、早上11點至晚上9點，並直至11月21日為止。
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