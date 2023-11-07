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一篇看懂「美拉德」流行風潮！盤點冬季必入手5項單品

聯合報／ 曾智緯／即時報導
在換季的同時，也迎來當紅的「美拉德」流行風潮；但什麼是美拉德？又該怎麼挑選合適的服裝與配件，這一篇讓你馬上看懂！圖／onefifteen、SANDRO提供
在換季的同時，也迎來當紅的「美拉德」流行風潮；但什麼是美拉德？又該怎麼挑選合適的服裝與配件，這一篇讓你馬上看懂！圖／onefifteen、SANDRO提供

正式告別了春夏流行，以各種飽和色彩單品充斥的「多巴胺」風格，在換季的同時，也迎來當紅的「美拉德」流行風潮。但什麼是美拉德？又該怎麼挑選合適的服裝與配件，這一篇讓你馬上看懂！

什麼是美拉德風格？

簡單說就是法國化學家法國化學家Louis-Camille Maillard在1912年時意外發現，胺基酸和蛋白質在高溫烹調過程，食材不僅改變色澤，風味也隨之改變，因此命名為美拉德反應（Maillard reaction）也就是俗稱的「梅納反應」。如果喜歡看美食節目的人肯定不陌生，像是「地獄廚神」高登拉姆齊就不斷的強調美味牛排的秘訣就是產生梅納反應。但美拉德風格，所提到就是食材所改變的色澤，所對應出來的就是棕色、卡其色、咖啡等中性色調，同時結合這幾季都很夯的「老錢風」而成。

美拉德風格怎麼搭配、怎麼挑？

只要透過棕色、咖啡色、卡其色、焦糖色等色調進行整體搭配，營造出秋冬溫柔且內斂的風格就對了！像是法國設計師品牌LEMAIRE這季便有一系列，寬鬆輪廓創造流動感，在俐落剪裁下選用羊毛質地打造服飾單品，如棕色短款粗毛呢大衣、亮面可頌包等，輕鬆呼應搭配主題。而深受Blackpink Jennie所喜愛的JACQUEMUS秋冬系列雖是向戴安娜王妃和瑪麗皇后致敬而設，但其淺棕色絨毛手提包，外型輪廓立挺，運用大地色增加整體層次感，也能詮釋美拉德風格。

另外，減少繁複印花特色的UMA WANG秋冬系列棕色捲長毛彈性腰帶長裙，同樣不可錯過。設計師藉由羊毛、皮草、絲絨、大地色系鋪滿自然原始的纹理材質，演繹出品牌極簡主義的同時，更可以是體現東方美學版本的美拉德搭配。而法國時尚品牌SANDRO與WRANGLER聯名系列中，也能找到相應的咖啡色牛仔布長袖外套，而且帶有平頂鉚釘、袋蓋縫邊、W形口袋明線裝飾等經典設計元素，呈現復古情懷。

6. SANDRO聯名WRANGLER咖啡色牛仔布長袖外套，價格店洽。圖／SANDRO提供
6. SANDRO聯名WRANGLER咖啡色牛仔布長袖外套，價格店洽。圖／SANDRO提供

JACQUEMUS淺棕色絨毛手提包，42,280元。圖／onefifteen提供
JACQUEMUS淺棕色絨毛手提包，42,280元。圖／onefifteen提供

LEMAIRE亮面可頌包，22,480元。圖／onefifteen提供
LEMAIRE亮面可頌包，22,480元。圖／onefifteen提供

UMA WANG棕色捲長毛背心外套，57,680元。圖／onefifteen提供
UMA WANG棕色捲長毛背心外套，57,680元。圖／onefifteen提供

LEMAIRE棕色短款粗毛呢大衣，48,980元。圖／onefifteen提供
LEMAIRE棕色短款粗毛呢大衣，48,980元。圖／onefifteen提供

設計師 法國 咖啡

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