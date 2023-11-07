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雅詩蘭黛最新財報營收掉1成 小眾品牌LE LABO逆勢成長

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
LE LABO業績看漲。圖／LE LABO提供
LE LABO業績看漲。圖／LE LABO提供

全球走出疫情陰霾，再加上國際旅遊全面解封，原本都看好零售產業的前景，不過全球美妝集團雅詩蘭黛，日前公布的第一季財報（2023年7～9月），同比去年大跌11％，其中又以保養部門營收衰退衰退22%最多，細分品牌包括雅詩蘭黛、海洋拉娜受創最深。不過香氛部門倒是看好，營收成長5%，其中雅詩蘭黛收購的小眾品牌LE LABO，再度有兩位數的成長，看見文青品牌的未來性。

對於業績下滑，雅詩蘭黛集團指出，主要受到亞太旅遊零售業的復甦緩慢，以及大陸高消費美妝市場的表現不如預期。不過化妝品部門倒是成長1%，其中M.A.C、Too Faced、Tom Ford等品牌都有成長，只是雅詩蘭黛的美妝也是下滑。根據集團表示，接下來保養品的整體產量會下修，希望平衡成本與收入。

不過雅詩蘭黛集團在大陸的業績，被認為是影響集團的重要關鍵，尤其近日即將到來的雙十一，根據預購數字，雅詩蘭黛與海洋拉娜都有不少跌幅。但該集團近年多角化經營，包括Tom Ford、M.A.C、Jo Malone、LE LABO，在大陸業績都有成長。

其中被歸類為文青小眾品牌的LE LABO有不錯成長，歸功於Another 13、Santal 33、城市限定香氛等熱賣。

雖然第一季營收慘跌，第一季卻仍有獲利3,100萬美元，不過對比去年同期的獲利4.89億美元，仍是差別不少。但不少分析師之前預估，雅詩蘭黛有可能第一季會是虧損，最後仍繳出獲利成績單。

雅詩蘭黛集團公佈第一季財報，收入大跌11%。（路透）
雅詩蘭黛集團公佈第一季財報，收入大跌11%。（路透）

品牌 美妝 業績

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