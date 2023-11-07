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星巴克25周年小熊立體萬年曆萌翻！「這天」起滿額開搶

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
萌到翻的星巴克25周年小熊萬年曆只送不賣。圖／星巴克提供
萌到翻的星巴克25周年小熊萬年曆只送不賣。圖／星巴克提供

萌到翻的星巴克Bearista小熊立體萬年曆回來了！去年沒搶到星巴克小熊立體萬年曆的星迷們，今年務必好好把握，因為今年的Bearista小熊立體萬年曆是25周年版本，不但採用不同於往年的灰藍色系邊框造型，在立體萬年曆正面左上角還有「25」字樣，意義非凡。自11月9日起於星巴克門市單筆消費金額滿1,350元，即可獲得星巴克25周年小熊萬年曆一個，款式隨機、不累贈，數量有限，現場贈完為止。

星巴克Bearista小熊立體萬年曆以類似樂高積木的概念打造，可以任意拼組日期、手動翻頁換月份，右上角Bearista小熊有不同的衣著造型，若朋友間蒐集到好幾款，還能互相交換進行變裝，充滿DIY樂趣。

這次限量滿額贈活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務，紙本飲料券銷售亦不可參加。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動，不可合併使用。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

今年的Bearista小熊立體萬年曆是25周年版本，有「25」字樣。圖／星巴克提供
今年的Bearista小熊立體萬年曆是25周年版本，有「25」字樣。圖／星巴克提供
星巴克25周年小熊萬年曆滿額贈活動11月9日起跑。圖／摘自星巴克官網
星巴克25周年小熊萬年曆滿額贈活動11月9日起跑。圖／摘自星巴克官網

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