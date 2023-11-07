聽新聞
test
0:00 / 0:00
星巴克25周年小熊立體萬年曆萌翻！「這天」起滿額開搶
萌到翻的星巴克Bearista小熊立體萬年曆回來了！去年沒搶到星巴克小熊立體萬年曆的星迷們，今年務必好好把握，因為今年的Bearista小熊立體萬年曆是25周年版本，不但採用不同於往年的灰藍色系邊框造型，在立體萬年曆正面左上角還有「25」字樣，意義非凡。自11月9日起於星巴克門市單筆消費金額滿1,350元，即可獲得星巴克25周年小熊萬年曆一個，款式隨機、不累贈，數量有限，現場贈完為止。
星巴克Bearista小熊立體萬年曆以類似樂高積木的概念打造，可以任意拼組日期、手動翻頁換月份，右上角Bearista小熊有不同的衣著造型，若朋友間蒐集到好幾款，還能互相交換進行變裝，充滿DIY樂趣。
這次限量滿額贈活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務，紙本飲料券銷售亦不可參加。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動，不可合併使用。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言