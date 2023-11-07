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安海瑟薇發女神光 美秀寶格麗新珠寶Bulgari Cabochon
源自羅馬的寶格麗（BVLGARI），以品牌向來富有盛名的蛋面切割寶石為靈感，透過純熟精湛的金質工藝，打造出全新珠寶系列Bulgari Cabochon系列珠寶，共有18K玫瑰金項鍊、戒指、18K黃金項鍊、戒指共4款瑰麗新作，並請來品牌全球代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）率先演繹，體現品牌最經典的珠寶藝術。
光滑的蛋面切割寶石早在50年代即已出現在寶格麗頂級珠寶系列作品為之增色，當時以巴黎為首的學院派珠寶崇尚切面寶石，光滑圓潤的蛋面切割寶石迅速成為寶格麗最具代表性的風格象徵，體現寶格麗大膽而創新的珠寶風格，光滑切面和圓弧份量不僅襯托出寶石本色與鮮明個性，所營造的份量和諧感也成為品牌至今擅長的美學。
全新系列Bulgari Cabochon系列，以純粹的金質將蛋面切割的美學發揮至極致。墜飾與戒指由兩顆蛋形切割設計對稱組成，兩側弧形切割彷彿一顆經過完美切割的寶石。義大利傳統的金工傳統經過時代洗鍊，打造出的圓潤的珠寶造型堅實又具延展性，展現獨特的觸感與視覺魅力。
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