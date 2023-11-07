立冬進補 全聯土雞大賞獨家推「桂丁土雞」、「火山烏骨雞」 消費滿額抽2萬全聯禮券

因應11月8日立冬進補暖身需求，全聯攜手雲林縣政府、台灣土雞王凱馨實業，共同宣傳全聯土雞大賞，力挺雲林優質土雞。即日起至12月7日推出多款方便即食料理的土雞商品優惠，其中，由全聯獨家販售的「桂丁土雞」，更是台灣第一隻由民間主導與政府共同研發的純種土雞，且養足75天以上，肉質紮實、香氣豐富、口感鮮甜Q彈，連國宴與星級飯店主廚都愛用。活動期間購買指定生鮮雞肉商品，單筆滿189元即可現折10元；購買生鮮土雞商品（不含調理熟食）單筆消費滿299元還可加碼登錄發票抽全聯禮券，最大獎2萬元。

全聯自2014年與凱馨實業合作獨家引進「桂丁土雞」，自6萬隻種母雞中選出200隻第1代原種，歷經6年7代育種，培育出符合國際育種標準的台灣本土土雞。每隻桂丁土雞生長時以專利配方飼料飼養，針對不同週齡設計飼料配方，也添加獨家研發的活菌配方，改善腸道健康，還必須「男女分校」，將公母雞分開飼養，針對不同的生長環境做調整，也可減少鬥爭、受傷的情形。

另外，火山烏骨雞也是全聯獨家販售商品，品種為錦達烏骨雞，特色是在全素飼料中添加來自日本的純淨火山石粉，富含多種微量元素及礦物質，可吸附雞隻腸道中不佳的氣體，養成雞隻健康的腸道，自然提升抗病率並使得肉質更為細緻、清甜，做成白斬雞也很美味。

近年健身、健康飲食趨勢當道，加上料理方式多元，讓國產雞肉越來越受消費者歡迎。全聯總經理蔡篤昌表示，2022年國產雞肉在精肉類銷售佔比與牛肉並駕齊驅，土雞更佔了整體的雞肉銷售達4成，其中桂丁土雞更是全聯的小金雞，桂丁土雞切塊奪下去年土雞類銷售冠軍，賣出超過百萬盒。

看準秋冬進補旺季需求，今年全聯土雞大賞活動期間主打「台灣桂丁土雞切塊」特價159元、「桂丁土雞胸肉切片」特價89元，還有使用真空貼體包裝設計的「熟成桂丁帶皮雞胸肉」、「青花椒桂丁雞翅腿」，除了可延長生鮮肉品的賞味時間，桂丁帶皮雞胸肉以濕式熟成處理，運用雞肉本身天然酵素與蛋白質發揮作用，更讓雞胸肉鮮嫩不乾柴，2盒優惠價只要199元；另外香麻不辣的青花椒桂丁雞翅腿也有2盒促銷價189元。