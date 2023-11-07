南門市場16日開幕慶！多重好禮 數位支付享20％回饋

台北市南門市場新大樓11月16日正式開幕營運，北市市場處祭出多項好禮，首發雙11「南門市場線上福袋」售價499元即可兌換價值1000元福袋，以及開幕販售的「南門再相券」，另外，民眾利用悠遊付及台灣Pay，即可享有單筆消費20％回饋，最後不限消費金額，都能參加「數位刮刮樂」抽獎活動，有機會將一萬元的市場購物金帶回家。

市場處表示，趁著南門市場開幕，搭配雙11購物節，11月11日中午在KKTIX平台售「南門市場線上福袋」，民眾下單後即可在16日當天使用，內容組合都是市場老饕美食。受到民眾歡迎的9折「南門再相券」則是在16日推出，每份包含10張面額百元購物金，共計有1000份，有效期至12/10，數量有限。

同時，11月16日開幕日到12月10日，南門市場攤商推出使用行動支付，送好禮及回饋，「悠遊付」平台全館消費20％回饋金，滿千送限量1000份的環保帆布袋，以及完成限時打卡任務，就能獲得限量100份「開幕紀念悠遊卡」。

「台灣Pay」平台則推出單筆消費20％折現金回饋，單筆回饋上限500元，累積消費滿500元也會致贈限量168份的「防風外套、矽寶巧力碗、真瓷保溫壺」好禮三選一。永豐銀行也搭配「Apple Pay」推出單筆掃碼消費，不限金額，可以獲得5張50元店家電子折扣券，如果消費滿500元，還可以獲得「束口潮背包、旅行長夾」好禮二選一，限量各300個。

市場處表示，民眾在活動期間，消費不限金額，就可前往服務台掃描QR碼，並登錄LINE帳號，即可參加「數位刮刮樂」抽獎活動，就有機會抽中一萬元的南門市場購物金等好禮，詳情關注「南門市場」臉書粉絲團。