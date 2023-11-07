去過東南亞送松阪豬！高雄「湳洋鍋物」用整尾龍蝦熬湯

旗下擁有黑浮咖啡、奎克咖啡、麟鄰茶寓等品牌的黑浮國際餐飲集團，本季於高雄美術館旁打造全新鍋物品牌「湳洋鍋物」，標榜為全台首間南洋主題鍋物，並使用「整隻波士頓龍蝦」熬煮湯頭。為慶祝開幕，凡持今年前往東南亞國家的旅遊簽證或護照章，即可獲贈「泰奢炙烤松阪豬」；另外還有完成app任務送食材、雙11限時優惠等方案。

目前台灣的鍋物市場中，以日式、台式鍋物為主流。即將於11月8日正式開幕的「湳洋鍋物」，設有百坪用餐空間，規劃82席座位，並且跳脫市場，以香茅、檸檬葉、南薑等南洋慣用的辛香料，提供4款極具南洋風格的特色湯底。優先推薦的「湳洋冬蔭龍蝦鍋」，使用泰國經典的「冬蔭功」作為湯頭基底，並且添加整隻的波士頓龍蝦入湯熬煮。除了可以品嚐龍蝦肉的甜鮮外，龍蝦頭也可增添湯頭層次感。

「南薑椰奶嫩雞鍋」使用南薑薄片、檸檬葉等香料，搭配魚露、椰奶調配而成，並且加入台灣嫩雞腿肉共同燉煮，風味濃醇；「清萊旬原時蔬鍋」則是使用時令鮮蔬、蕈菇熬煮成湯底，風味清爽。另外還有「湳洋冬蔭龍蝦鍋」變化而來的「醇椰冬蔭龍蝦鍋」，藉由增添泰國椰漿調和，為湯底提昇溫潤的奶香。

菜單部份，「湳洋鍋物」採單點型態，並且規劃雙人、四人套餐。肉品提供有日本鹿兒島A5黑毛和牛（時價），還有澳洲M9+和牛板腱、美國1855 Choice無骨牛小排、西班牙伊比利霜降松阪豬、台灣神農1983黑豚五花等多種肉品，每盤320～1,180元不等。海鮮則有波士頓龍蝦、汶萊皇蝦、泰國蝦等不同蝦種，還有來自印尼紅樹林海域的根島生態蝦。其他也有北海道生食級干貝、大扇貝、文蛤、手剝蟹管肉、船釣中卷等不同海味，每份220元起。店內亦提供種類豐富的「御品海鮮拼盤」、「極盛海鮮拼盤」等組合。

鍋物中擔任重要角色的配料，湳洋鍋物提供手工正港魚冊、西嶼飛魚卵花枝漿、澎湖蝦仁花枝漿等品項。其中主食「湳－手拉麵」以薄麵團型態上桌，民眾可以自行拉長成約1公尺的寬拉麵入鍋烹煮，享受富含嚼勁的口感，每份60元。亦有泰式粉條、泰國茉莉香米等主食。

除了肉品、海鮮外，湳洋鍋物並提供多款具有南洋特色的熟食料理。「湳洋椰香金雞翅」的雞翅使用椰奶醃製，並使用檸檬葉、棕櫚糖、南薑調味，風味鮮明，每份280元。「醞烤沙嗲雞肉串」將雞胸肉以由花生醬揉合咖哩、南薑、椰奶、魚露等食材製成的沙嗲醬醃製，再烤至表面微焦，帶有濃郁的咖哩與椰奶香氣，每份220元。其他還有「古法鹽焗泰國蝦」、「泰奢炙烤松阪豬」、「帕塔加海鮮沙拉」、「慢烤沙朗牛沙拉」等不同選擇。

至於飯後甜點與飲品，店內設計有「曼谷泰奶酥菠蘿生乳捲」、「山崎樽熟成梅酒巴斯克」等甜點，還有整顆從蘇美島進口來台的「蘇美島．手摘椰子水」，以及「清邁．梅爾檸檬香茅冰沙」、「馥之麗．泰妃奶茶」等不同飲品，同樣都能呼應店內的南洋情調。

為慶祝湳洋鍋物正式開幕，11月8日至11月30日期間，出示2023年曾經到訪柬埔寨、越南、泰國等東南亞國家的簽證、護照章等實體或翻拍證明，單桌即送「泰奢炙烤松阪豬」1份，價值320元。11月8日至2024年1月31日期間，於黑浮國際餐飲APP的「好禮任務」中全額使用儲值卡消費，並完成各項任務，即可獲得「天然黑虎蝦」、「西班牙伊比利霜降松阪豬」和「醞烤沙嗲雞肉串」等指定食材。還有機會抽中千元消費金、日本鹿兒島A5黑毛和牛等贈禮。11月11日當天，來店消費滿低消，即可以111元加購「湳洋椰香金雞翅」（原價280元）、11元加購「馥之麗．泰妃奶茶（原價160元）」。

【湳洋鍋物】

電話：07-5522555