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辣椒螃蟹＋生吐司！王品莆田×SAKImoto聯名了！

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「莆田」與「嵜本SAKImoto Bakery」聯名推出多款餐點。圖／王品提供
「莆田」與「嵜本SAKImoto Bakery」聯名推出多款餐點。圖／王品提供

王品集團旗下中餐廳「莆田」與日本生吐司「嵜本SAKImoto Bakery」聯名，自即日起至12月31日期間推出「極生金磚辣椒螃蟹」、「極生金磚辣椒蝦」等多款餐點，完成打卡任務，還可加贈聯名款「濃雪鮮乳生吐司」1份。另外SAKImoto門市也同步開賣聯名款「迷你斑斕生吐司」、「迷你芋心生吐司」等品項，各為160、140元。

本次雙品牌聯名推出的兩款餐點，分別是以莆田經典菜「辣椒螃蟹」、「辣椒蝦」為發想所設計。「極生金磚辣椒螃蟹」是將辣椒螃蟹配上高溫酥炸的SAKImoto經典極生生吐司，辛辣中帶著微微酸甜，每份1,588元。至於「極生金磚辣椒蝦」則是將酥炸生吐司配上辣椒蝦，每份398元。另道聯名甜點「濃雪鮮乳生吐司」，則將極生生吐司吸附鮮乳蛋液後酥炸，再搭配新鮮草莓、藍莓與戀冬莓果醬，每份360元。

活動期間至「莆田」點購多人套餐，可享「辣椒蝦免費升級極生金磚辣椒蝦」的優惠。即日起至11月15日期間，內用聯名餐點並完成打卡任務，則可獲得「濃雪鮮乳生吐司」1份，限店限量供應；內用消費套餐並點購任一款聯名餐點，即享「莆田×SAKImoto聯名生吐司兌換券」1張；至SAKImoto購買聯名生吐司任一款，即贈「莆田金絲麥片蝦兌換券」1張。

為慶祝「丰禾台式小館（大里德芳南店）」，今年入選為2023當代台菜餐廳，11月9日至2024年1月2日期間，至官方臉書完成指定貼文留言，有機會抽中價值1,180元的雙人餐券；消費多人套餐並完成打卡任務，送「沙茶豬柳」1份。

SAKImoto打造迷你斑斕生吐司、迷你芋心生吐司，各為160、140元。圖／王品提供
SAKImoto打造迷你斑斕生吐司、迷你芋心生吐司，各為160、140元。圖／王品提供
極生金磚辣椒螃蟹，每份398元。圖／王品提供
極生金磚辣椒螃蟹，每份398元。圖／王品提供
極生金磚辣椒蝦，每份398元。圖／王品提供
極生金磚辣椒蝦，每份398元。圖／王品提供
丰禾限時推出加菜優惠。圖／王品提供
丰禾限時推出加菜優惠。圖／王品提供
濃雪鮮乳生吐司，每份360元。圖／王品提供
濃雪鮮乳生吐司，每份360元。圖／王品提供

吐司 螃蟹 套餐

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