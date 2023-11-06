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MIKIMOTO致敬生命 為海璀璨

聯合報／ 記者陳若齡／即時報導
范冰冰配戴MIKIMOTO魚群海流造型珍珠編織項鍊以及珊瑚造型耳環。圖╱Prestige HK 10月號
范冰冰配戴MIKIMOTO魚群海流造型珍珠編織項鍊以及珊瑚造型耳環。圖╱Prestige HK 10月號

為誌慶創始人御木本幸吉於130年前成功培育出第一顆養殖珍珠，日本高級珠寶MIKIMOTO回歸品牌誕生的起點，以Praise to the Sea頂級珠寶系列禮讚海洋之美，細膩捕捉大海律動和孕育生命的多彩多姿，獨特設計視角與極致工藝，傳遞珍視海洋的深刻情感。繼巴黎高訂周期間發表後，全新頂級珠寶巡展回亞洲，近期更由「范爺」范冰冰演繹拍攝精品雜誌，宛如織物的頂級珠寶珍珠項鍊，襯托她宛如空靈柔媚的美人魚。

致敬生命之美

海洋，並非高級珠寶鮮見的靈感主題，MIKIMOTO卻能透過獨到觀察和富有情感的詮釋方式，以與眾不同的方式展現大海多樣的風貌與自然生機。數量空前的多樣海生動物，以擬真或帶著童趣的姿態與海互生互動，是品牌對海洋與生命的致敬。

海豚、魟魚、鯨鯊、水母、螢烏賊、蝴蝶魚、獅子魚等我們熟悉但卻少被做成珠寶的海洋生物，被繽紛彩寶與不同珍珠捕捉動態瞬間，成為搶眼胸針；靜態的珊瑚則以猶如花朵也似精緻蕾絲方式演繹成項鍊、手鐲、戒指與耳環；海膽、海馬則飄游在華麗的珍珠串鍊或鑽石海浪中。

除了鮮明易辨的物種，一些作品則藏著驚喜，像是重點作品藍鯨親子項鍊，遠看是綠碧璽、藍寶石、海水藍寶、石榴石及鑽石勾勒的浪花翻騰線條，細看是一對緊密相依的藍鯨親子，周圍還有成群的馬眼形彩寶小魚；范冰冰配戴以珍珠編織成如海流氣泡的片式項鍊，不規則起伏間只見成群魚兒隨浪飄游，這裡特別運用隱藏扣環，表現洋流循環不息的意境。

挑戰水中光影

此次工藝，挑戰捕捉海流各種樣貌與水中光影，考量到洋流速度的快慢、溫差不同、淺水或深水區反射變化的光線等，從選用的珍珠尺寸色澤、寶石漸層配色，到營造虛實相間的鑲嵌手法，對細節的講究令人驚嘆，而大量運用透視與靈活編排的色彩，展現富有層次與生命力的視覺效果。

如在描繪海洋時，運用從深藍色寶石到無色的鑽石，或是大小色澤精挑細選、從黑灰漸層排列至白色的南洋珍珠，呈現從淺海到深海的層次意象。珊瑚作品皆以鏤空工藝勾勒出不對稱的扇形線條，以彩寶或鑽石點畫出色彩，讓大件項鍊也顯得輕盈閃耀。運用了雕刻水晶的螢烏賊和水母胸針，完美呈現其透明螢光的構造特質。此外，古典的玫瑰切割鑽石也起到晶瑩剔透的效果，對比明亮式切割的耀眼火光，更接近海浪翻騰時激起的點點浪花。

范冰冰配戴MIKIMOTO魚群海流造型珍珠編織項鍊及珊瑚造型耳環。圖╱Prestige HK 10月號
范冰冰配戴MIKIMOTO魚群海流造型珍珠編織項鍊及珊瑚造型耳環。圖╱Prestige HK 10月號
海膽造型黑珍珠鑽戒，以黑珍珠為中心，配有弧形珍珠母貝和鑽石，以放射狀戲劇性方式呈現尖刺。圖／MIKIMOTO提供
海膽造型黑珍珠鑽戒，以黑珍珠為中心，配有弧形珍珠母貝和鑽石，以放射狀戲劇性方式呈現尖刺。圖／MIKIMOTO提供
珊瑚海葵造型耳掛式耳環，18K白金鑲嵌丹泉石、藍寶石、石榴石、尖晶石及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
珊瑚海葵造型耳掛式耳環，18K白金鑲嵌丹泉石、藍寶石、石榴石、尖晶石及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
海星造型巴洛克珍珠手鍊，自項鍊轉換而來，巴洛克珍珠上粘附著彩寶海星，寫實可愛。圖／MIKIMOTO提供
海星造型巴洛克珍珠手鍊，自項鍊轉換而來，巴洛克珍珠上粘附著彩寶海星，寫實可愛。圖／MIKIMOTO提供
大千手螺造型胸針，以深海秘寶為發想，鑽石雕刻的外表與彩色寶石的精緻內部呈現形成對比。圖／MIKIMOTO提供
大千手螺造型胸針，以深海秘寶為發想，鑽石雕刻的外表與彩色寶石的精緻內部呈現形成對比。圖／MIKIMOTO提供
海洋波光造型珍珠海藍寶石耳環，不對稱設計表現水的形態，展現氣泡和水花的多元意象。圖／MIKIMOTO提供
海洋波光造型珍珠海藍寶石耳環，不對稱設計表現水的形態，展現氣泡和水花的多元意象。圖／MIKIMOTO提供
藍鯨親子綠碧璽項鍊，18K白金鑲嵌碧璽、藍寶石、海藍寶石、石榴石及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
藍鯨親子綠碧璽項鍊，18K白金鑲嵌碧璽、藍寶石、海藍寶石、石榴石及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
水母造型胸針，圓弧狀水晶下方鑲嵌彩色寶石，水母在海中漂浮的感覺。圖／MIKIMOTO提供
水母造型胸針，圓弧狀水晶下方鑲嵌彩色寶石，水母在海中漂浮的感覺。圖／MIKIMOTO提供
海豚造型南洋珍珠鑽石胸針，兩隻海豚正躍出水面，伴著飛濺的水花和氣泡。圖／MIKIMOTO提供
海豚造型南洋珍珠鑽石胸針，兩隻海豚正躍出水面，伴著飛濺的水花和氣泡。圖／MIKIMOTO提供

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