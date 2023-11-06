MIKIMOTO致敬生命 為海璀璨

為誌慶創始人御木本幸吉於130年前成功培育出第一顆養殖珍珠，日本高級珠寶MIKIMOTO回歸品牌誕生的起點，以Praise to the Sea頂級珠寶系列禮讚海洋之美，細膩捕捉大海律動和孕育生命的多彩多姿，獨特設計視角與極致工藝，傳遞珍視海洋的深刻情感。繼巴黎高訂周期間發表後，全新頂級珠寶巡展回亞洲，近期更由「范爺」范冰冰演繹拍攝精品雜誌，宛如織物的頂級珠寶珍珠項鍊，襯托她宛如空靈柔媚的美人魚。

致敬生命之美

海洋，並非高級珠寶鮮見的靈感主題，MIKIMOTO卻能透過獨到觀察和富有情感的詮釋方式，以與眾不同的方式展現大海多樣的風貌與自然生機。數量空前的多樣海生動物，以擬真或帶著童趣的姿態與海互生互動，是品牌對海洋與生命的致敬。

海豚、魟魚、鯨鯊、水母、螢烏賊、蝴蝶魚、獅子魚等我們熟悉但卻少被做成珠寶的海洋生物，被繽紛彩寶與不同珍珠捕捉動態瞬間，成為搶眼胸針；靜態的珊瑚則以猶如花朵也似精緻蕾絲方式演繹成項鍊、手鐲、戒指與耳環；海膽、海馬則飄游在華麗的珍珠串鍊或鑽石海浪中。

除了鮮明易辨的物種，一些作品則藏著驚喜，像是重點作品藍鯨親子項鍊，遠看是綠碧璽、藍寶石、海水藍寶、石榴石及鑽石勾勒的浪花翻騰線條，細看是一對緊密相依的藍鯨親子，周圍還有成群的馬眼形彩寶小魚；范冰冰配戴以珍珠編織成如海流氣泡的片式項鍊，不規則起伏間只見成群魚兒隨浪飄游，這裡特別運用隱藏扣環，表現洋流循環不息的意境。

挑戰水中光影

此次工藝，挑戰捕捉海流各種樣貌與水中光影，考量到洋流速度的快慢、溫差不同、淺水或深水區反射變化的光線等，從選用的珍珠尺寸色澤、寶石漸層配色，到營造虛實相間的鑲嵌手法，對細節的講究令人驚嘆，而大量運用透視與靈活編排的色彩，展現富有層次與生命力的視覺效果。