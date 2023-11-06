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開業8年！鷹流拉麵「極匠」公館店年底熄燈 創辦人遇3大困難

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「鷹流東京豚骨拉麵 極匠」公館店預告將在年底熄燈。圖／擷取自鷹流東京豚骨拉麺【極匠gokujoh】公館店粉絲頁
「鷹流東京豚骨拉麵 極匠」公館店預告將在年底熄燈。圖／擷取自鷹流東京豚骨拉麺【極匠gokujoh】公館店粉絲頁

人氣拉麵又少一間！鷹流拉麵系列的「極匠 公館店」，今日於官方臉書宣布，由於現職員工不足，加上招募、教育困難，各種費用，水電瓦斯費、房租、食材等成本因素影響，因此將於今年底結束營業。除此之外，位於台北晴光商圈的同門「鷹流生姜醬油拉麵 麺屋和創」，也傳出頂讓資訊，讓許多拉麵迷們深感可惜。

由鷹峰涼一所創立的「鷹流拉麵」，主打道地且具個人特色的日式拉麵與沾麵，並依照不同的產品線，延伸有鷹流、蘭丸、極匠、麺屋和創等不同品牌。自2015年7月營業至今的「鷹流東京豚骨拉麵 極匠」，今日發布歇業公告。創辦人指出「由於現職員工不足，加上招募、教育困難，各種費用，水電瓦斯費、房租、食材...等成本節節上升，對我來說將會造成目前優秀同仁以及經營者本身的負擔及困難。以大環境而言明年的員工將會進一步短缺，基於對台灣拉麵行業及上述未來的預測，所以我決定極匠品牌在今年年底將與大家告別。」

除此之外，同門品牌「鷹流生姜醤油拉麺 麺屋和創wasou 晴光店」，近期也傳出頂讓。隨著消息曝光，有網友表示「我的愛店又少一間了」、「極匠QQ」。但由於創辦人的個性鮮明，過去偶有爭議性言論，因此也有網友表示「鷹流怎老是在收掉，笑死」、「他收店一點也不意外」

「鷹流東京豚骨拉麵 極匠」公館店預告將在年底熄燈。圖／擷取自鷹流東京豚骨拉麺【極匠gokujoh】公館店粉絲頁
「鷹流東京豚骨拉麵 極匠」公館店預告將在年底熄燈。圖／擷取自鷹流東京豚骨拉麺【極匠gokujoh】公館店粉絲頁

拉麵 品牌 食材

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