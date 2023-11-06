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入秋必嚐！「甜點界香奈兒」法朋打造栗子巧克力季

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「法式巧克力千層」吃起來層次豐富且酥脆感十足。圖／法朋提供
「法式巧克力千層」吃起來層次豐富且酥脆感十足。圖／法朋提供

栗子與可可豆是秋天不能錯過的食材，迎接秋天到來，擁有台灣「甜點界香奈兒」美譽的人氣烘焙甜點坊「法朋（Le Ruban Pâtisserie）」即日起至11月30日止，推出多款完美結合栗子與巧克力的甜點，正式帶領大家走進「栗子巧克力季」。

今年「栗子巧克力季」以「栗子鮮奶油蛋糕」開啟序幕。「法朋」主理人兼烘焙主廚李依錫使用滿滿的嘉義中埔黃金板栗，吃得到大顆粒外，還有綿密的法國栗子泥、栗子香緹和、帶有酒香的栗子擠餡，另外加上帶有酸甜滋味的黑醋栗凍；再將風味最為清爽的日本OMU純生鮮奶油，抹至內外蛋糕層中，奶香紮實口感卻輕盈，是慶生或聚餐的完美壓軸點心。

「栗子三明治」是蛋糕版的「三明治」，乙份兩入的三明治以分別為嘉義中埔的黃金板栗與來自法國的栗子製作，從入口即化的內餡到有顆粒口感的碎粒，濕潤的蛋糕體，滿滿的栗子香，味道適中不甜膩。

「法式蒙布朗」外型為褐色的栗子擠餡小高峰，配方中稍稍地將其做了改材，裡頭以費南雪為底，不僅吃得到糖漬栗子，更有荔枝奶餡和白乳酪香緹交錯提味。「嘉義栗子蒙布朗」則是「蒙布朗」超進化版，除栗子擠餡外，最特別的莫過於用焙茶蛋白餅作為底部，切開即可看間栗子慕斯和黑醋栗果醬在不同分層中，鹽味糖酥也融合其中，入口後餘韻散至整個口腔，用以佐茶更顯味道高雅。

「櫻桃巧克力舒芙蕾」將加入白蘭地酒醃漬的櫻桃、巧克力海綿蛋糕與櫻桃醬融為一體，帶有微醺的芬芳香氣，如空氣般綿密柔細的口感，在口中釋放出令人滿足的甜蜜。「法式巧克力千層」以細碎酥皮夾雜著巧克力慕斯與香緹，交錯的內餡層，有著糖漬橘丁、胡桃柳橙奶餡和胡桃帕林，甜苦之間，達到最適切的平衡。

「百香巧克力22階」的超薄蛋糕皮以巧克力為基底，總共有22層堆疊而起，將瑪斯卡邦可可餡、百香果酒加杏桃製成的甘那許巧克力與百香可可香緹，抹在一張張的蛋糕皮上，最後撒上榛果可可酥餅和焦糖榛果做裝飾，醇厚濃稠的巧克力與帶有熱帶風味的百香果天然酸韻，風味層次豐厚，令人驚喜。

外型為褐色栗子且帶有擠餡小高峰的「法式蒙布朗」，最具異國風味。圖／法朋提供
外型為褐色栗子且帶有擠餡小高峰的「法式蒙布朗」，最具異國風味。圖／法朋提供
「栗子鮮奶油蛋糕」使用滿滿的嘉義中埔黃金板栗。圖／法朋提供
「栗子鮮奶油蛋糕」使用滿滿的嘉義中埔黃金板栗。圖／法朋提供
「櫻桃巧克力舒芙蕾」質地如空氣感般細柔綿密。圖／法朋提供
「櫻桃巧克力舒芙蕾」質地如空氣感般細柔綿密。圖／法朋提供
法朋烘焙甜點坊「栗子巧克力季」期間限定開賣。圖／法朋提供
法朋烘焙甜點坊「栗子巧克力季」期間限定開賣。圖／法朋提供
「栗子三明治」兩入的三明治分別以嘉義中埔的黃金板栗，以及來自法國的栗子製作，味道適中不甜膩。圖／法朋提供
「栗子三明治」兩入的三明治分別以嘉義中埔的黃金板栗，以及來自法國的栗子製作，味道適中不甜膩。圖／法朋提供
「嘉義栗子蒙布朗」用焙茶蛋白餅作為底部，入口後餘韻散至整個口腔，用以佐茶更顯味道高雅。圖／法朋提供
「嘉義栗子蒙布朗」用焙茶蛋白餅作為底部，入口後餘韻散至整個口腔，用以佐茶更顯味道高雅。圖／法朋提供

巧克力 可可

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