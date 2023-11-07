快訊

明天立冬！專家曝「這天以前」台北若未低於20度 恐創27年來最晚紀錄

怕提問太辛辣？成大賴清德、柯文哲講座未對外開放 主辦方發聲明了

被指如果沒有「侯柯配」就是「侯韓配」？ 韓國瑜辦公室發聲駁斥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

創作者神隊友攜手老媽拌麵 線上競賽抽iPhone14

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
beanfun! 「創作者神隊友」計畫聯手《老媽拌麵》，展現圖文IP新食尚。 圖 / beanfun! 提供
beanfun! 「創作者神隊友」計畫聯手《老媽拌麵》，展現圖文IP新食尚。 圖 / beanfun! 提供

橘子集團旗下泛娛樂生活入口 beanfun! 持續為台灣原創圖文創作者成長旅程鋪路，暨今年9月攜手插畫家們參與【2023 臺灣文博會】，今年11月更和台灣知名乾拌麵品牌《老媽拌麵》合作，搭上其新包裝SURFMAMA上市，召集 beanfun! 圖文創作者們成為《老媽拌麵》最強神隊友，打造多款不同風格的圖文設計。

此外，beanfun! 也於一起SHOW 展間舉辦「MOTHER EATS餓創大賽」，自11/6起至11/15止，凡在 beanfun! 一起SHOW「MOTHER EATS餓創大賽」展間為自己喜歡的圖文創作按讚、留言與分享，就有機會抽中「橘子支付零用金$100元」、「橘子支付零用金$500元」或「老媽拌麵組」，參加一起SHOW應援並同時加入「創作者神隊友」beanfun! 社團的用戶還有機會獲得「iPhone 14」，不但可為自己喜歡的創作衝榜搶曝光，還能拿到大獎。

吃麵也要很Chill beanfun! 與《老媽拌麵》強強聯手 用創意滿足消費者的雙重感官享受

beanfun! 「創作者神隊友」計畫旗下擁有超過百位圖文創作者，風格涵蓋療育、可愛、日系、潮流、萌寵等類型，一直受到眾多年輕世代粉絲的關注及熱愛。看準台灣「拌麵文化」興起，乾拌麵更為時下年輕人滿足口腹之慾的首選，beanfun! 與知名乾拌麵品牌《老媽拌麵》合作，號召超過30位圖文創作者各為《老媽拌麵》新裝「SURFMAMA」打造三種不同的創意圖文設計，讓乾拌麵不僅好吃飽足，看起來也療育可愛，視覺、味覺雙重感官都能滿足到！

創作者MYAOWL喵喔、双貓大藥房、三點一志、沙發馬鈴薯集團、Aery 橘子工廠、金銀喵(由左至右)為《老媽拌麵》新裝揮灑創意，讓消費者享受既可愛又美味的視覺饗宴。 圖 / beanfun! 提供
創作者MYAOWL喵喔、双貓大藥房、三點一志、沙發馬鈴薯集團、Aery 橘子工廠、金銀喵(由左至右)為《老媽拌麵》新裝揮灑創意，讓消費者享受既可愛又美味的視覺饗宴。 圖 / beanfun! 提供

參加「MOTHER EATS餓創大賽」就抽iPhone14 一同見證跨界聯名的全新篇章

自11/6至11/15止，beanfun! 於一起SHOW展間舉辦「MOTHER EATS餓創大賽」，將圖文創作者為《老媽拌麵》新裝「SURFMAMA」所設計的創作供粉絲們進行票選，用戶凡在展間為自己喜歡的圖文創作按讚、留言與分享，就有機會抽中「橘子支付零用金$100元」、「橘子支付零用金$500元」或「老媽拌麵組」。此外，為喜歡的圖文創作按讚、留言與分享並同時加入「創作者神隊友」beanfun! 社團，還有機會獲得「iPhone 14」一支。不管你是喜歡吃老媽拌麵的美食達人，或是創作者們的死忠鐵粉，快點號召身邊的朋友們，一起到beanfun!「MOTHER EATS餓創大賽」一起SHOW展間應援！

圖文創作者炸蝦狗狗、嗨狗小炸蝦、噗尼MOBELL、麥考艾裘、日頭設計、 九韭(由左至右) 邀請大家至「MOTHER EATS餓創大賽」一起SHOW應援支持。 圖 / beanfun! 提供
圖文創作者炸蝦狗狗、嗨狗小炸蝦、噗尼MOBELL、麥考艾裘、日頭設計、 九韭(由左至右) 邀請大家至「MOTHER EATS餓創大賽」一起SHOW應援支持。 圖 / beanfun! 提供

beanfun!「MOTHER EATS餓創大賽」冠軍獲全通路曝光 邀請粉絲一起支持你的心頭好！

好康不斷！於beanfun! 一起SHOW「MOTHER EATS餓創大賽」票選前三高票的作品，創作者本人最高可獲得價值$10,000的橘子支付零用金，且冠軍作品還會印製實體貼紙，在老媽拌麵的產品中露出，全通路同步曝光一個月，想獲得喜愛創作者的週邊，絕對不能錯過本次機會。

此次參賽品牌有：麥考艾裘、三點一志、嗨狗小炸蝦、炸蝦狗狗、DT貴賓俱樂部、Blacky 黑妞、SnooBirdz 瞌睡鳥、灰黑集白、日頭設計、予兔的繪畫小空間、緩緩、米侯吼吱吱、双貓大藥房、橘子插畫工廠、布嵐的販賣部、橘子插畫工廠、噗尼 Mobell、HEY！黑黑、JE 可愛世界、倒呱 Dried Tofu、杜姆熊妮、心靈交易所、ARHAIPU、熊熊的療癒生活、小眼睛pom、奶茶貓、MYAOWL喵喔、Kim&Yim金銀喵、九韭、俐落插畫、昀子 YUNZI、暖羊 warm sheep、過動的獨腳兔。快來幫自己喜歡的創作者應援吧！

beanfun! X 老媽乾麵「MOTHER EATS餓創大賽」活動資訊

✦ 活動時間：2023/11/6 00:00 ~2023/11/15 23:59

beanfun! 「MOTHER EATS餓創大賽」一起SHOW展間

創作者 橘子 文創

延伸閱讀

棒球／職棒總冠軍賽 美日台都寫下新紀錄

尾田榮一郎親口承認不懂《航海王》！只是一個畫漫畫的

MLB／山本由伸日本大賽寫神紀錄 大聯盟官網也關注

NBA／讚公鹿神隊友幫分擔 里拉德：我任務就是終結比賽

相關新聞

水原希子姐妹都在搶穿的美鞋 有前Chloe設計師來加持 現在台灣也買得到了！

什麼樣的美鞋，讓見多識廣的日本名模水原希子、水原佑果姐妹都想搶先擁有？原來是由曾擔任時裝品牌Chloe創意總監的Natacha Ramsay-Levi（NRL）攜手ECCO所打造的限定系列！既有甜美又帶有女化的設計，更提供了率性風格款式，讓人在這季搭出自己獨特品味，重點是台灣也買得到！

限時6天！4公尺高「試驗初號機」登陸台北101 這4款珍藏版手機週邊限量回歸

配件品牌CASETiFY今年7月首度與日本經典動畫鉅作《新世紀福音戰士》合作推出獨家聯名系列，4款珍藏版AirPods ...

蝦皮購物「11.11最強購物節」最高領21張優惠券！1.1折券抗通膨

每年最受消費者期待的雙11，今年戰線從電商延長至百貨、超商，各家優惠盡出，隨著雙11邁入倒數，戰況也更加白熱化。蝦皮購物...

瑞士精品快閃店大曬度假活力 台北信義香堤廣場限時秀

跨界總能突破常規，為一個品牌或設計帶來嶄新活力。瑞士鐘表品牌百年靈（Breitling）為本是以飛行、賽車、活力為印象，...

奪金鐘視后寶座！從模特兒轉戰戲劇 許瑋甯一演19年曝「他」是最佳解藥

本月ELLE邀請到剛拿下金鐘迷你劇視后寶座的許瑋甯拍攝封面。當年多數人認為模特兒出身的她演戲是玩票性質，想不到這一演就是19年。

金泰亨零死角美貌 扮搖滾巨星拍CELINE男裝形象大片

巴黎時裝品牌CELINE發表一系列由BTS成員金泰亨（V），為CELINE所拍攝的2023冬季男裝系列拍攝形象大片，他以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。