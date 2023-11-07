創作者神隊友攜手老媽拌麵 線上競賽抽iPhone14

橘子集團旗下泛娛樂生活入口 beanfun! 持續為台灣原創圖文創作者成長旅程鋪路，暨今年9月攜手插畫家們參與【2023 臺灣文博會】，今年11月更和台灣知名乾拌麵品牌《老媽拌麵》合作，搭上其新包裝SURFMAMA上市，召集 beanfun! 圖文創作者們成為《老媽拌麵》最強神隊友，打造多款不同風格的圖文設計。

此外，beanfun! 也於一起SHOW 展間舉辦「MOTHER EATS餓創大賽」，自11/6起至11/15止，凡在 beanfun! 一起SHOW「MOTHER EATS餓創大賽」展間為自己喜歡的圖文創作按讚、留言與分享，就有機會抽中「橘子支付零用金$100元」、「橘子支付零用金$500元」或「老媽拌麵組」，參加一起SHOW應援並同時加入「創作者神隊友」beanfun! 社團的用戶還有機會獲得「iPhone 14」，不但可為自己喜歡的創作衝榜搶曝光，還能拿到大獎。

吃麵也要很Chill beanfun! 與《老媽拌麵》強強聯手 用創意滿足消費者的雙重感官享受

beanfun! 「創作者神隊友」計畫旗下擁有超過百位圖文創作者，風格涵蓋療育、可愛、日系、潮流、萌寵等類型，一直受到眾多年輕世代粉絲的關注及熱愛。看準台灣「拌麵文化」興起，乾拌麵更為時下年輕人滿足口腹之慾的首選，beanfun! 與知名乾拌麵品牌《老媽拌麵》合作，號召超過30位圖文創作者各為《老媽拌麵》新裝「SURFMAMA」打造三種不同的創意圖文設計，讓乾拌麵不僅好吃飽足，看起來也療育可愛，視覺、味覺雙重感官都能滿足到！

創作者MYAOWL喵喔、双貓大藥房、三點一志、沙發馬鈴薯集團、Aery 橘子工廠、金銀喵(由左至右)為《老媽拌麵》新裝揮灑創意，讓消費者享受既可愛又美味的視覺饗宴。 圖 / beanfun! 提供

參加「MOTHER EATS餓創大賽」就抽iPhone14 一同見證跨界聯名的全新篇章

自11/6至11/15止，beanfun! 於一起SHOW展間舉辦「MOTHER EATS餓創大賽」，將圖文創作者為《老媽拌麵》新裝「SURFMAMA」所設計的創作供粉絲們進行票選，用戶凡在展間為自己喜歡的圖文創作按讚、留言與分享，就有機會抽中「橘子支付零用金$100元」、「橘子支付零用金$500元」或「老媽拌麵組」。此外，為喜歡的圖文創作按讚、留言與分享並同時加入「創作者神隊友」beanfun! 社團，還有機會獲得「iPhone 14」一支。不管你是喜歡吃老媽拌麵的美食達人，或是創作者們的死忠鐵粉，快點號召身邊的朋友們，一起到beanfun!「MOTHER EATS餓創大賽」一起SHOW展間應援！

圖文創作者炸蝦狗狗、嗨狗小炸蝦、噗尼MOBELL、麥考艾裘、日頭設計、 九韭(由左至右) 邀請大家至「MOTHER EATS餓創大賽」一起SHOW應援支持。 圖 / beanfun! 提供

beanfun!「MOTHER EATS餓創大賽」冠軍獲全通路曝光 邀請粉絲一起支持你的心頭好！

好康不斷！於beanfun! 一起SHOW「MOTHER EATS餓創大賽」票選前三高票的作品，創作者本人最高可獲得價值$10,000的橘子支付零用金，且冠軍作品還會印製實體貼紙，在老媽拌麵的產品中露出，全通路同步曝光一個月，想獲得喜愛創作者的週邊，絕對不能錯過本次機會。

此次參賽品牌有：麥考艾裘、三點一志、嗨狗小炸蝦、炸蝦狗狗、DT貴賓俱樂部、Blacky 黑妞、SnooBirdz 瞌睡鳥、灰黑集白、日頭設計、予兔的繪畫小空間、緩緩、米侯吼吱吱、双貓大藥房、橘子插畫工廠、布嵐的販賣部、橘子插畫工廠、噗尼 Mobell、HEY！黑黑、JE 可愛世界、倒呱 Dried Tofu、杜姆熊妮、心靈交易所、ARHAIPU、熊熊的療癒生活、小眼睛pom、奶茶貓、MYAOWL喵喔、Kim&Yim金銀喵、九韭、俐落插畫、昀子 YUNZI、暖羊 warm sheep、過動的獨腳兔。快來幫自己喜歡的創作者應援吧！