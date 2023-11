高端潮牌設計師親揭聯名設計 曝光攜手adidas、PRADA跨界計畫

自從高端潮牌Fear Of God的創始人兼設計師Jerry Lorenzo加入adias陣營後,已經有一段時間,卻遲遲未見聯名設計產品推出,讓潮流迷們望眼欲穿。但就像是聽到粉絲熱切期待的心聲,Jerry Lorenzo終於在個人instagram上曝光了部分合作產品細節,其中更包含了adidas、Prada三方攜手的計畫,讓更多都敲碗希望能早點上市。

Jerry Lorenzo自2020年離開Nike轉投adidas的懷抱後,長達近三年就再也沒其他訊息,甚至這期間曾推出的adidas Basketball系列服飾,還被一度被視為其手筆,但後來遭到否認。而Jerry Lorenzo終於感受到大家期待的心情,於日前曝光了與adidas合作產品細節,並標注「new projects for ‘25 becoming realized」意味新的計畫即將實現。而從曝光的圖輯中,更可看到adidas、PRADA by Jerry Lorenzo的鞋墊,以及帶有Prada Linea Rossa條紋鞋底,證明將會有三方聯名鞋款推出。不過就如同Jerry Lorenzo所預告的文字一樣,這系列可能最快要於2025年才會完整曝光,是否值得繼續等待,就留給時間來證明了。

Jerry Lorenzo在個人instagram上曝光帶有Prada Linea Rossa條紋鞋底,證明將會有三方聯名鞋款推出。圖/摘自instagram

由設計師高橋盾自創時裝品牌UNDERCOVER則和潮流大神藤原浩創辦創意單位fragment design再度展開合作,還聯合美國軍裝品牌ALPHA INDUSTRIES共同推出聯名Ma-1外套,備受矚目。因為早在2004年時,三品牌就曾經合作過,當時也打造了Ma-1外套,並2016年秋冬UNDERCOVER下推出復刻版, 藤原浩在那年不論出席巴黎時裝周或拍攝日本雜誌時都很愛穿,受到熱烈討論。此次再次跨界,採用雙面穿設計重新詮釋,有著充滿光澤感的黑色尼龍材質拼接白色皮革,手臂處可見三方品牌識別;另一面則為雅緻的藍白條紋圖案,打造出更為簡煉風格。

時裝品牌UNDERCOVER和fragment design再度展開合作,還聯合美國軍裝品牌ALPHA INDUSTRIES共同推出聯名Ma-1外套。圖/INVINCIBLE®提供