高端潮牌設計師親揭聯名設計 曝光攜手adidas、PRADA跨界計畫

自從高端潮牌Fear Of God的創始人兼設計師Jerry Lorenzo加入adias陣營後，已經有一段時間，卻遲遲未見聯名設計產品推出，讓潮流迷們望眼欲穿。但就像是聽到粉絲熱切期待的心聲，Jerry Lorenzo終於在個人instagram上曝光了部分合作產品細節，其中更包含了adidas、Prada三方攜手的計畫，讓更多都敲碗希望能早點上市。

Jerry Lorenzo自2020年離開Nike轉投adidas的懷抱後，長達近三年就再也沒其他訊息，甚至這期間曾推出的adidas Basketball系列服飾，還被一度被視為其手筆，但後來遭到否認。而Jerry Lorenzo終於感受到大家期待的心情，於日前曝光了與adidas合作產品細節，並標注「new projects for ‘25 becoming realized」意味新的計畫即將實現。而從曝光的圖輯中，更可看到adidas、PRADA by Jerry Lorenzo的鞋墊，以及帶有Prada Linea Rossa條紋鞋底，證明將會有三方聯名鞋款推出。不過就如同Jerry Lorenzo所預告的文字一樣，這系列可能最快要於2025年才會完整曝光，是否值得繼續等待，就留給時間來證明了。

Jerry Lorenzo在個人instagram上曝光帶有Prada Linea Rossa條紋鞋底，證明將會有三方聯名鞋款推出。圖／摘自instagram

由設計師高橋盾自創時裝品牌UNDERCOVER則和潮流大神藤原浩創辦創意單位fragment design再度展開合作，還聯合美國軍裝品牌ALPHA INDUSTRIES共同推出聯名Ma-1外套，備受矚目。因為早在2004年時，三品牌就曾經合作過，當時也打造了Ma-1外套，並2016年秋冬UNDERCOVER下推出復刻版， 藤原浩在那年不論出席巴黎時裝周或拍攝日本雜誌時都很愛穿，受到熱烈討論。此次再次跨界，採用雙面穿設計重新詮釋，有著充滿光澤感的黑色尼龍材質拼接白色皮革，手臂處可見三方品牌識別；另一面則為雅緻的藍白條紋圖案，打造出更為簡煉風格。

時裝品牌UNDERCOVER和fragment design再度展開合作，還聯合美國軍裝品牌ALPHA INDUSTRIES共同推出聯名Ma-1外套。圖／INVINCIBLE®提供