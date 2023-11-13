智能家居無線漏水偵測設備「降低水損發生」家庭生活有保障

科技發展日新月異的年代，我們的家庭也變得越來越智能，特別是當談到居家安全和節能方面。「水」是民生常備所需物資，每天的食衣住行許多生活環節都跟用水有關，從浴室及廁所內部管線因鏽蝕破損導致的漏水或外漏管線的老化出現的漏水狀況，每項意外都容易造成家中財物的毀損。

德國居家智能大廠「EVE」推出的無線漏水偵測設備，運用「Thread」無限傳輸技術，開發出微型的漏水監測設備。當設備裝置在牆面插座透過尾端的棉質感測線，偵測安裝場所的漏水狀態，棉線浸潤在水中即會觸發警報訊號，讓使用者可以透過手機，即時收到偵測危機，立即性的關閉水源，避免災害擴大。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

當家中成員在打開水龍頭但不小心忘記關閉時，不斷湧出的水源導致的室內積水，漏水偵測系統的即時告警，大分貝的警示聲與手機預警功能，可以立即通知家人協助關閉水源，避免大量流失的水源，造成用水浪費和居家災損。

智能家居生態系統相整合，用戶可以通過應用程序監控他們的水管系統。一旦偵測到漏水，系統將自動關閉供水，從而減少損害。這種技術不僅可防止水災，還能夠節省用水和減少浪費。

「EVE」的居家智能設備在與Apple HomeKit蘋果智慧家庭的整合下，讓使用者都能快速配對與運用，運用智慧型手機，掃描機身上的QRcode，就可以快速透過蘋果原廠的居家視聽設備串接iCloud進行跨品牌的設備驅動，輕鬆建構自動化的智慧家庭與居家災防。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

現代人受益於科技的創新，智能化的災害預警系統可及時提供家庭成員必要的信息，運用手機即可隨時掌握家中狀態，還可透過遠端的視訊監測設備，及時查看家安防與意外狀況。對廣大的蘋果智能設備的愛用者而言，運用蘋果的封閉式雲端管理，在設備運用與串聯無須透過第三方串接設備，就可在個人資訊完整封存在蘋果自有雲端下，享有快速便捷的智慧生活。