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Stray Kids黃鉉辰首度演繹Versace代言 獻耶誕祝福

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Loro Piana 2023-2024秋冬聖誕新年系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023-2024秋冬聖誕新年系列。圖／Loro Piana提供

年底佳節將至，假日系列陸續上市。Versace為2023假日系列，韓國流行男團Stray Kids成員黃鉉辰擔綱演繹，是他擔任Versace全球品牌代言人以來的第一次廣告大片。在這組充滿歡慶氛圍的廣告中，由攝影師Angelo Pennetta拍攝的系列靜態照片以及Rosie Marks掌鏡的短片中，他穿上了假日系列中印有品牌經典Barocco印花的冬裝大衣和夾克、以及經典的Athena托特包。源於古希臘建築和巴洛克藝術的Barocco印花貫穿整個系列，融合了反叛古典主義風格、流行文化的俏皮活潑和奢華氣息，完美結合優雅格調與假日的狂歡氛圍。

以義大利高級面料聞名的Loro Piana，則是以戶外活動為主題表達冬日洋溢著悠閒自在的氛圍和節慶感。系列服裝採用Coarsehair®羊絨、剪羊毛、Cashfur毛料、小山羊絨等品牌標誌性的紗線製作、並裝飾手工刺繡，女裝廓形細膩、蓬鬆且輕盈，面料柔軟地包裹著身體。多款高領毛衣透過材質和花紋等細節展現豐富變化；男裝精選小山羊絨高領毛衣和Cashfur毛料毛衣搭配彈力棉長褲，展現出奢華的材質組合，柔軟觸感為一年中最寒冷的月份提供完美保護。除此之外，還有活力十足的滑雪運動配件以及多款適合出席晚宴場合和聖誕新年活動的正裝款式。

Versace 2023假日系列廣告大片中，美國女星Amelia Gray身著Barocco緹花棉質風衣，搭配Athena托特包。圖／Versace提供
Versace 2023假日系列廣告大片中，美國女星Amelia Gray身著Barocco緹花棉質風衣，搭配Athena托特包。圖／Versace提供
Loro Piana 2023-2024秋冬聖誕新年系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023-2024秋冬聖誕新年系列。圖／Loro Piana提供
Versace 2023假日系列廣告大片中，黃鉉辰身著Barocco金銀絲雙排扣羊毛精裁夾克，搭配初剪羊毛高翻領套頭衫以及Medusa Biggie墨鏡。圖／Versace提供
Versace 2023假日系列廣告大片中，黃鉉辰身著Barocco金銀絲雙排扣羊毛精裁夾克，搭配初剪羊毛高翻領套頭衫以及Medusa Biggie墨鏡。圖／Versace提供
Versace 2023假日系列廣告大片中，黃鉉辰身著厚實得體的羊毛大衣，搭配Medusa 95樂福鞋。圖／Versace提供
Versace 2023假日系列廣告大片中，黃鉉辰身著厚實得體的羊毛大衣，搭配Medusa 95樂福鞋。圖／Versace提供
Versace 2023假日系列廣告大片中，美國女星Amelia身著Barocco緹花棉質風衣，搭配Alia靴；品牌大使黃鉉辰身著Barocco緹花棉質風衣，搭配純棉府綢襯衫、棉質絲光卡其褲、Barocco緹花Odissea運動鞋以及Athena迷你托特包。圖／Versace提供
Versace 2023假日系列廣告大片中，美國女星Amelia身著Barocco緹花棉質風衣，搭配Alia靴；品牌大使黃鉉辰身著Barocco緹花棉質風衣，搭配純棉府綢襯衫、棉質絲光卡其褲、Barocco緹花Odissea運動鞋以及Athena迷你托特包。圖／Versace提供
Loro Piana 2023-2024秋冬聖誕新年系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023-2024秋冬聖誕新年系列。圖／Loro Piana提供
Versace 2023假日系列廣告大片中，黃鉉辰身著Barocco緹花羊絨大衣，搭配羊絨運動褲、Barocco緹花Odissea運動鞋以及Athena托特包。圖／Versace提供
Versace 2023假日系列廣告大片中，黃鉉辰身著Barocco緹花羊絨大衣，搭配羊絨運動褲、Barocco緹花Odissea運動鞋以及Athena托特包。圖／Versace提供
黃鉉辰演繹Versace 2023假日系列廣告大片。圖／Versace提供
黃鉉辰演繹Versace 2023假日系列廣告大片。圖／Versace提供
Versace 2023假日系列廣告大片中，黃鉉辰身著棉質印花襯衫，搭配棉質絲光卡其褲、Barocco緹花Odissea運動鞋以及Athena迷你托特包。圖／Versace提供
Versace 2023假日系列廣告大片中，黃鉉辰身著棉質印花襯衫，搭配棉質絲光卡其褲、Barocco緹花Odissea運動鞋以及Athena迷你托特包。圖／Versace提供
Loro Piana 2023-2024秋冬聖誕新年系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023-2024秋冬聖誕新年系列。圖／Loro Piana提供

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