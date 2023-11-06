聽新聞
test
0:00 / 0:00
Stray Kids黃鉉辰首度演繹Versace代言 獻耶誕祝福
年底佳節將至，假日系列陸續上市。Versace為2023假日系列，韓國流行男團Stray Kids成員黃鉉辰擔綱演繹，是他擔任Versace全球品牌代言人以來的第一次廣告大片。在這組充滿歡慶氛圍的廣告中，由攝影師Angelo Pennetta拍攝的系列靜態照片以及Rosie Marks掌鏡的短片中，他穿上了假日系列中印有品牌經典Barocco印花的冬裝大衣和夾克、以及經典的Athena托特包。源於古希臘建築和巴洛克藝術的Barocco印花貫穿整個系列，融合了反叛古典主義風格、流行文化的俏皮活潑和奢華氣息，完美結合優雅格調與假日的狂歡氛圍。
以義大利高級面料聞名的Loro Piana，則是以戶外活動為主題表達冬日洋溢著悠閒自在的氛圍和節慶感。系列服裝採用Coarsehair®羊絨、剪羊毛、Cashfur毛料、小山羊絨等品牌標誌性的紗線製作、並裝飾手工刺繡，女裝廓形細膩、蓬鬆且輕盈，面料柔軟地包裹著身體。多款高領毛衣透過材質和花紋等細節展現豐富變化；男裝精選小山羊絨高領毛衣和Cashfur毛料毛衣搭配彈力棉長褲，展現出奢華的材質組合，柔軟觸感為一年中最寒冷的月份提供完美保護。除此之外，還有活力十足的滑雪運動配件以及多款適合出席晚宴場合和聖誕新年活動的正裝款式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言