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雙11購物節 一銀推出信用卡網購最高享27％回饋

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
圖說：雙11購物節，一銀卡提出網購最高享27%回饋。圖/第一銀行提供
圖說：雙11購物節，一銀卡提出網購最高享27%回饋。圖/第一銀行提供

第一銀行指出，因應雙11網購活動，再度攜手蝦皮購物、momo購物網、PChome、東森購物、yahoo！購物中心等17家知名電商，推出最高25％刷卡金回饋，另搭配iLEO信用卡指定網購加碼2％，回饋上看27％。

第一銀行提供雙11購物守則，對於低價跟高價的商品各有不同的教戰策略。其中對於低價商品，第一銀行建議，屬低單價商品者於momo購物網、PChome與yahoo！購物中心，指定期間刷一銀卡單筆消費滿1111元贈222元刷卡金，回饋率達20％；另，於生活市集、台灣樂天、friDay購物、博客來、GOMAJI、coupang 酷澎，單筆滿千元登錄享10％回饋。此外，搭配iLEO信用卡綁定台灣Pay、LINE Pay與街口支付再享最高4％回饋，合計回饋高達24％。

而卡友如欲購買高單價家電，持一銀卡於五大電商平台分期滿額贈優惠活動，登錄享最高25％回饋，回饋金上看7500元。而年底前，新戶網路申辦iLEO信用卡最高可享1350元回饋，於上述電商平台消費，登錄再享最高200元刷卡金回饋。

購物網 電商 第一銀行

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