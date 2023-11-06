雙11購物節將至 銀行提出放大網購優惠教戰守則

雙11購物節將至，銀行提出運用信用卡提供的分期還有刷卡金回饋的兩大網購教戰守則把優惠放到最大。兆豐銀以兆豐信用卡為例指出，今年雙11在4大網購平台如蝦皮、momo、PChome購物及東森購物單筆分期不只0利率，滿額還可獲最高1200元刷卡金，搭配兆豐e秒刷鈦金卡又可享3%回饋，其他像近來超夯的Coupang酷澎、淘寶、Amazon等熱門網購單筆刷滿4千也會送200元，民眾只要選對銀行，信用卡就能成為提升消費戰力的血拚利器。

究竟網購在台灣有多夯？兆豐銀行統計發現，以去年雙11期間為例，喜歡網購者的消費金額為沒有網購者的2.5倍，主要消費最多的人集中在年齡3字頭，至於戰力最猛刷最多的則落在4字頭；而以性別來看，六成剁手族為女性，但刷出單筆金額最高者則為男性，一次就在淘寶豪擲破百萬元。

若以電商通路來看，超過八成消費都落在蝦皮購物、momo、Amazon等熱門電商，其中更有高達65%的簽帳金額都來自momo與蝦皮購物；有趣的是，當比較平均每筆網購金額最高的縣市時，冠軍竟落在嘉義市，也讓人對桃城人的戰力刮目相看。

值得一提的是，比起一次付清，民眾在網購時更傾向利用分期0利率方案來減輕負擔，兆豐銀行分析前10大分期交易商店就發現大宗都是網購特店，如蝦皮就佔20%居冠、momo也以16%緊追在後，綠界科技及PChome也各以13%同居第三高，四家特店合計就佔了總分期量的62%，相當驚人，考量卡友對特店分期依賴程度極高，因此兆豐也推估在今年雙11分期加碼優惠的促動下，簽帳業績可望較去年成長約一成。

對民眾最關心的如何利用combo技來放大網購回饋，兆豐銀行也舉例，雙11當天到蝦皮商城輸入兆豐卡專屬折扣碼可先享85折，最高可先抵1000元，接著單筆分期除可享0利率外，還可再賺最高1200元刷卡金，最後選擇兆豐網購神卡「e秒刷鈦金卡」結帳，又能再拿3%回饋，倘若以購買一支12,111元的手機為例，等於可以省下2444元，相當於用八折價就能入手新機。