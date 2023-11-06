京劇青年武生徐挺芳手作「冷萃空咖啡」華山未來市獨賣

位於華山1914文化創意產業園區中二館的「未來市」，現今藝文氣息更濃厚了，由京劇實力派青年武生徐挺芳手作的「冷萃空咖啡」，即日起於「未來市」獨家販售。「冷萃空咖啡」將曼巴咖啡豆經168小時長時間低溫萃取，方正瓶身與標籤，皆由徐挺芳親自設計，每瓶容量200毫升，嚐鮮價168元，每日數量有限，售完為止。

京劇實力派青年武生徐挺芳，是京劇藝術家朱陸豪親自提拔的高徒，疫情期間在位於桃園新屋的老家，創設了「空咖啡」，取《心經》中「色即是空，空即是色」寓意命名，希望以「京」品手沖咖啡會友，從京劇演員的角度來詮釋咖啡，是一家結合京劇、故事、黑膠、舞台的咖啡廳。

這次與「未來市」的合作，正是徐挺芳的「空咖啡」插旗台北的新嘗試。在「未來市」獨賣的「冷萃空咖啡」，以「空咖啡」的人氣咖啡豆「曼巴魯智森」進行長時間低溫萃取，能夠萃取出更多的咖啡因與更醇厚的風味。「曼巴這支豆子有點外放，但是又喝得到許多內涵，經過冷萃後會釋放出不一樣的味道。」徐挺芳說：「剛喝第一口，也許就是一個透心涼的冰感；但如果你慢慢的去體會，它之後會散發出不一樣的花香味，還有一些牛奶巧克力的味道會跑出來。」