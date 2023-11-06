遊戲玩家衝雙11 PS5主機狂降3900元 Xbox主機8000有找

歲末年終，別忘了趁著雙11購物季買點好玩的犒賞自己！包括PlayStation、XBOX遊戲主機，還有ROG電競掌機都推出限時優惠。

即日起至11月16日，於PlayStation授權經銷商和SonyStore購買PlayStation 5主機，最高可省3900元，優惠品項包含PS5主機（光碟版），以及決勝時刻：現代戰爭III 2023同捆組、 Marvel’s Spider–Man 2限量版同捆組、FINAL FANTASY XVI同捆組等。另外，多種色彩的DualSense無線控制器也享有1880元優惠價。而想要入手新遊戲，現在也是最佳時機，多款PS5遊戲價格狂降，最低990元就可以入手。

台灣微軟Xbox也推出Xbox Series X/S與多款無線控制器限時促銷，即日起至11月15日Xbox Series X主機8.2折，大降價3000元，14580元就能帶回家，Xbox Series S主機則推出7980元的限時折扣，11月12日前另有多款無線控制器最低只要1390元。除硬體限定折扣外，11月還有《人中之龍》和《女神異聞錄》系列新作首發登陸Game Pass陣容，玩家快把握雙11優惠將升級配備帶回家。