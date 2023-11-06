遊戲玩家衝雙11 PS5主機狂降3900元 Xbox主機8000有找
歲末年終，別忘了趁著雙11購物季買點好玩的犒賞自己！包括PlayStation、XBOX遊戲主機，還有ROG電競掌機都推出限時優惠。
即日起至11月16日，於PlayStation授權經銷商和SonyStore購買PlayStation 5主機，最高可省3900元，優惠品項包含PS5主機（光碟版），以及決勝時刻：現代戰爭III 2023同捆組、 Marvel’s Spider–Man 2限量版同捆組、FINAL FANTASY XVI同捆組等。另外，多種色彩的DualSense無線控制器也享有1880元優惠價。而想要入手新遊戲，現在也是最佳時機，多款PS5遊戲價格狂降，最低990元就可以入手。
台灣微軟Xbox也推出Xbox Series X/S與多款無線控制器限時促銷，即日起至11月15日Xbox Series X主機8.2折，大降價3000元，14580元就能帶回家，Xbox Series S主機則推出7980元的限時折扣，11月12日前另有多款無線控制器最低只要1390元。除硬體限定折扣外，11月還有《人中之龍》和《女神異聞錄》系列新作首發登陸Game Pass陣容，玩家快把握雙11優惠將升級配備帶回家。
如果喜歡隨時隨地上手遊玩的樂趣，電競掌機ROG Ally於雙11購物季也祭出最強電商優惠，限時特價21999元，11月底前於PChome、Momo、Yahoo購機再贈送512GB記憶卡，還能搭配電商優惠累折，最高可享7777元購物金回饋；若是持有ROG護照會員，11月26日前購買ROG Ally回函再加贈ROG電競多合一充電器輕鬆透過HDMI連接電視或外接螢幕，利用USB-A連接鍵盤和滑鼠，並以USB-C充電，升級ROG Ally遊戲體驗，再得禮享回饋點數雙倍送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言