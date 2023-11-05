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Yahoo奇摩購物「雙11正慶」全站最低1折起　狂撒破億折價券

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩購物公布雙11高單商品Top5熱銷榜 ，由3C、精品與黃金攻占榜單，iPhone 15新機奪冠。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物公布雙11高單商品Top5熱銷榜 ，由3C、精品與黃金攻占榜單，iPhone 15新機奪冠。圖／Yahoo奇摩購物提供

電商盛會雙11火熱開戰，Yahoo奇摩購物11月6日至11月11日祭出正慶8大超殺優惠，狂撒破億折價券與百萬紅包、全站1折起、單日消費滿3,500元最高回饋11,000購物金、Yahoo聯名卡消費滿3.3萬元登記送5,000刷卡金、活動優惠最高衝39％回饋、每天限時（凌晨0點、中午12點）加碼消費滿2萬元登記送1,000購物金；還推出天天揪團集殺解鎖爆品，如奈米手持無線吸塵器現省萬元、TRAVEL FOX 20吋行李箱千元有找等；玩「天天開寶箱」遊戲，天天賺888超贈點（1點=1元），還可抽必勝客、肯德基、熊貓超市折扣優惠。Yahoo奇摩拍賣也推出國際精品1元起標、11元夯品、11月11日當天指定超商取貨滿99元免運活動。

迎戰雙11，Yahoo奇摩購物積極跨業結盟，將優惠從線上延伸到實體店，祭出吃喝玩樂多重好康。獨家攜手高人氣名店「壽司郎」推出「1111限定快閃壽司店」活動，即日起至11月11日Yahoo奇摩購物LINE官方帳號將送出2萬盤壽司免費抵用券，平台不限消費金額還有機會抽免費壽司月月吃；11月12日前於壽司郎門市消費滿千元可獲得聯名貼紙，掃描貼紙上QR Code再拿Yahoo奇摩購物中心百元折價券，總計將送出600萬元。

Yahoo奇摩購物中心也與「AFTEE先享後付×樂桃航空」合作，即日起至11月11日選用「AFTEE先享後付」進行支付，即可獲得250元樂桃優惠代碼，再抽11,111相當於台幣現金的Peach點數，讓消費者買好吃好玩好。此外，雙11玩「天天開寶箱」遊戲，天天送必勝客4折、肯德基5.4折折價券與熊貓超市首購6折優惠碼等好康。

消費者把握大促高回饋下單，Yahoo奇摩購物高單商品年平均客單價及消費頻次雙成長，其中以21～30歲成長力道最高。盤點雙11高單商品Top5熱銷榜，由iPhone 15 Pro Max／iPhone 15 Pro奪下第一，Vlog必備旗艦款相機位居第3；精品中ROLEX勞力士熱門綠水鬼表款、Hermès經典包款Lindy則分占第2、4名；保值性高的黃金也躍進榜單，以1盎司金條業績年漲3倍表現最亮眼。

Yahoo奇摩購物雙11不僅推出黃金挑戰市場最低價、GIA鑽石下殺3.7折起、New Balance獨家熱門鞋款1,111元起、DR.WU與NIVEA妮維雅全台獨家商品組3.3折起等超值優惠，Yahoo奇摩購物中心也提供「三大安心購服務」，領先業界祭出「精品真品保險」提供千萬保障、超長15天鑑賞期、屢獲殊榮的專屬客服團隊，讓消費者安心買。

11月6日至11月13日Yahoo奇摩購物中心獨家款：New Balance復古鞋（UXC72NB-D），原價3,480元、優惠價1,111元，限量售完為止。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
11月6日至11月13日Yahoo奇摩購物中心獨家款：New Balance復古鞋（UXC72NB-D），原價3,480元、優惠價1,111元，限量售完為止。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
11月9日至11月12日Yahoo奇摩購物中心全台獨家組：NIVEA妮維雅精華凝乳320ml（任選5入組），原價2,500元、優惠價1,111元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
11月9日至11月12日Yahoo奇摩購物中心全台獨家組：NIVEA妮維雅精華凝乳320ml（任選5入組），原價2,500元、優惠價1,111元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
11月6日至11月11日Yahoo奇摩購物中心全台獨家組：DR.WU維他命A保濕修復膠囊面膜80片，原價7,980元、優惠價3,911元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
11月6日至11月11日Yahoo奇摩購物中心全台獨家組：DR.WU維他命A保濕修復膠囊面膜80片，原價7,980元、優惠價3,911元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

壽司郎 雙11

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