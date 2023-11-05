Yahoo奇摩購物「雙11正慶」全站最低1折起　狂撒破億折價券

電商盛會雙11火熱開戰，Yahoo奇摩購物11月6日至11月11日祭出正慶8大超殺優惠，狂撒破億折價券與百萬紅包、全站1折起、單日消費滿3,500元最高回饋11,000購物金、Yahoo聯名卡消費滿3.3萬元登記送5,000刷卡金、活動優惠最高衝39％回饋、每天限時（凌晨0點、中午12點）加碼消費滿2萬元登記送1,000購物金；還推出天天揪團集殺解鎖爆品，如奈米手持無線吸塵器現省萬元、TRAVEL FOX 20吋行李箱千元有找等；玩「天天開寶箱」遊戲，天天賺888超贈點（1點=1元），還可抽必勝客、肯德基、熊貓超市折扣優惠。Yahoo奇摩拍賣也推出國際精品1元起標、11元夯品、11月11日當天指定超商取貨滿99元免運活動。

迎戰雙11，Yahoo奇摩購物積極跨業結盟，將優惠從線上延伸到實體店，祭出吃喝玩樂多重好康。獨家攜手高人氣名店「壽司郎」推出「1111限定快閃壽司店」活動，即日起至11月11日Yahoo奇摩購物LINE官方帳號將送出2萬盤壽司免費抵用券，平台不限消費金額還有機會抽免費壽司月月吃；11月12日前於壽司郎門市消費滿千元可獲得聯名貼紙，掃描貼紙上QR Code再拿Yahoo奇摩購物中心百元折價券，總計將送出600萬元。

Yahoo奇摩購物中心也與「AFTEE先享後付×樂桃航空」合作，即日起至11月11日選用「AFTEE先享後付」進行支付，即可獲得250元樂桃優惠代碼，再抽11,111相當於台幣現金的Peach點數，讓消費者買好吃好玩好。此外，雙11玩「天天開寶箱」遊戲，天天送必勝客4折、肯德基5.4折折價券與熊貓超市首購6折優惠碼等好康。

消費者把握大促高回饋下單，Yahoo奇摩購物高單商品年平均客單價及消費頻次雙成長，其中以21～30歲成長力道最高。盤點雙11高單商品Top5熱銷榜，由iPhone 15 Pro Max／iPhone 15 Pro奪下第一，Vlog必備旗艦款相機位居第3；精品中ROLEX勞力士熱門綠水鬼表款、Hermès經典包款Lindy則分占第2、4名；保值性高的黃金也躍進榜單，以1盎司金條業績年漲3倍表現最亮眼。