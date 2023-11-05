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好市多雙11線上優惠商品搶先公開 Apple Watch最高現折3600元 滿額再現折1100元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多自11月6日至11月12日推出「雙11盛典」，雙11當日於線上購物消費滿11000元，結帳時輸入優惠代碼「231111」立即現折1100元。圖／摘自好市多App
好市多自11月6日至11月12日推出「雙11盛典」，雙11當日於線上購物消費滿11000元，結帳時輸入優惠代碼「231111」立即現折1100元。圖／摘自好市多App

搶在11月底黑色購物週之前，好市多也跟上雙11風潮，推出線上專屬優惠。自11月6日至11月12日推出「雙11盛典」，提供千項商品價格下殺優惠以及「滿萬折千」活動，雙11當日於線上購物消費滿11000元，結帳時輸入優惠代碼「231111」立即現折1100元，憑Costco富邦聯名卡及黑鑽卡還可以再獲得最高5%消費回饋 。尚未註冊好市多線上購物的會員，即日起至11月19日，於賣場完成註冊並憑成功頁面可至賣場櫃台領取限量海洋環保購物袋乙個。

近日好市多也在官方App搶先公開雙11重點優惠品項，首推會員必囤貨人氣商品舒潔三層抽取式衛生紙110抽，60入原價1199元，雙11現折180元，特價1019元；主婦新寵惠而浦190公升直立式冷凍櫃，原價13199元，雙11現折2200元，特價10999元；想升級居家影音享受，三星75吋4K UHD顯示器原價61199元，雙11現折9000元，特價52199元帶回家；愛喝咖啡的會員，星巴克法式烘焙咖啡豆1.13公斤，原價785元，雙11現折200元，特價585元喝起來。

另外，絕對要拼手速的還有隱藏版Apple Watch、iPad優惠，Apple Watch Series 8（GPS＋行動網路）時尚風格的不鏽鋼錶殼＋米蘭式錶環組合，最高現折3600元超划算，不到2萬就能入手。另外iPad mini第6代最高現折1500元，也是超級優惠。想入手的會員記得訂好鬧鐘快手下單。

惠而浦190公升直立式冷凍櫃，原價13199元，雙11現折2200元，特價10999元。圖／摘自好市多App
惠而浦190公升直立式冷凍櫃，原價13199元，雙11現折2200元，特價10999元。圖／摘自好市多App
舒潔三層抽取式衛生紙110抽，60入原價1199元，雙11現折180元，特價1019元。圖／摘自好市多App
舒潔三層抽取式衛生紙110抽，60入原價1199元，雙11現折180元，特價1019元。圖／摘自好市多App
Apple Watch Series 8時尚風格的不鏽鋼錶殼＋米蘭式錶環組合，最高現折3600元。圖／摘自好市多App
Apple Watch Series 8時尚風格的不鏽鋼錶殼＋米蘭式錶環組合，最高現折3600元。圖／摘自好市多App
三星75吋4K UHD顯示器原價61199元，雙11現折9000元，特價52199元。圖／摘自好市多App
三星75吋4K UHD顯示器原價61199元，雙11現折9000元，特價52199元。圖／摘自好市多App
iPad mini第6代最高現折1500元。圖／摘自好市多App
iPad mini第6代最高現折1500元。圖／摘自好市多App

雙11 好市多

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