量販雙11同慶 愛買量販夯品3.8折起 家樂福線上購最高15%回饋

迎戰雙11，量販通路也出大絕，除了推出檔期下殺優惠，同步獻上超實用的鍋具、餐具集點換購活動，讓大家吃喝日用一次購齊。

愛買量販雙11購物節推出日韓週和韓國最美鍋具品牌NEOFLAM 1.8折起集點換購應戰，即日起至11月14日特別引進日韓糖餅、飲料、泡麵、水果等超過500款日韓商品推出促銷，另有百款民生消耗品激殺3.8折起。還有近期超夯的日本青森TOKI蘋果3粒99元、日本麝香綠葡萄369元甜甜價，日韓家電品牌LG、象印等也有滿額現折或送現金券的優惠。

今年愛買量販更與韓國最美鍋具品牌NEOFLAM合作，推出2023年秋冬新色「蜜桃奶茶」全系列獨家換購，品項有4款不沾鍋具、時尚廚房矽膠調理3件組 、廚房料理剪刀&削皮刀3件組、鈦金刀具6件組，集點換購價1.8折起，即日起至2024年3月12日HAPPY GO會員單筆消費每滿200元贈1枚集點貼紙，集滿2枚以上即可以399～999元的超優惠價格換購，數量有限，換完為止。

家樂福則是從即日起到11月7日推出雙11暖身慶，線上購物/家速配單筆下單扣掉折扣後金額滿1111元就送11111紅利點數。線上購物天天11:00限量搶券，最高可拿1111元購物金，下單送11張折價券，滿1288元再現折5%，最高享15％回饋。家速配除了天天轉轉樂抽折扣碼，399元免運、週五～週日99元免運之外，單筆滿899元折80元、滿1111元折100元、滿1299元現折130元。即日起至12月31日前選擇到店取貨，滿1111元最高送紅利點數15000點+五月花極上抽取式衛生紙94抽x4包/袋。另外，全台家樂福量販店/超市店同慶，11月12日前購買指定商品會員紅利點數11倍送。