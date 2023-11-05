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小米首度進駐電器空調影音3C大展 6大組合比雙11還便宜

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
王者系列包含Xiaomi智慧顯示器Max 86型、Xiaomi Soundbar 3.1ch，Xiaomi掃拖機器人X10+，與Xiaomi Watch 2 Pro以及與Xiaomi Pad 6，總價下殺5.7折。圖／小米台灣提供
王者系列包含Xiaomi智慧顯示器Max 86型、Xiaomi Soundbar 3.1ch，Xiaomi掃拖機器人X10+，與Xiaomi Watch 2 Pro以及與Xiaomi Pad 6，總價下殺5.7折。圖／小米台灣提供

2023電器空調影音3C大展於即日起至11月6日在台北世貿中心展覽一館盛大舉辦，小米今年首度參展，祭出雙11期間全通路最狂優惠，包含全館同享線上雙11價滿額最高再9.4折、6大主題禮包最高下殺5萬元起、家電展限定購機加碼贈等活動，更不限金額購物即可參加扭蛋轉轉樂，有機會將Xiaomi智慧顯示器 A2 55型直接帶回家，展場限定組合購買比線上雙11還便宜，邀請米粉們來挖寶。

小米於家電展為不同需求推出6大主題超值組合，網羅智慧顯示器、Soundbar、掃拖機器人、無線吸塵器、平板、智慧手錶等商品，從旗艦款王者系列、首選系列、精選系列、小資系列等各品類主題一應俱全，另外還有清潔禮包，以及廚房電器組合，最高下殺5萬元，最低5.7折就能將豪華大全配帶回家，可說是今年雙11檔期全通路最狂折扣幅度；另外，單品購機享線上雙11優惠同價，消費滿2000元再打9.5折、全館消費滿3萬元再享9.4折，全館單筆消費滿11111元，加碼贈送精美好禮1份；全館消費不限金額，均可參與扭蛋抽抽樂活動乙次，現場準備111個豐富好禮，最大獎有機會帶走Xiaomi智慧顯示器A2 55型。

購買指定機款限量加碼獨家好禮，購買Xiaomi 13T Series，即贈Xiaomi行動電源10000 33W口袋版Pro深空藍色，展場限定加碼送Xiaomi 13T Series旅行攝影套裝（總價值3,394元）；購買Redmi Note 12 Series最高下殺4000元，展場限定再送購機再送專屬手機掛繩乙組。第1111位結帳者還可額外獲得Xiaomi無線洗車機。

小米於開展首日邀請人氣節目成員徐子芯、容容與各務禮美奈於小米家電展熱舞應援，並分享他們帶著Redmi Note 12 Pro+ 5G逛家電展的心得。圖／小米台灣提供
小米於開展首日邀請人氣節目成員徐子芯、容容與各務禮美奈於小米家電展熱舞應援，並分享他們帶著Redmi Note 12 Pro+ 5G逛家電展的心得。圖／小米台灣提供
小米今年首度參加電器空調影音3C大展，展場限定組合購買比線上雙11還便宜。圖／小米台灣提供
小米今年首度參加電器空調影音3C大展，展場限定組合購買比線上雙11還便宜。圖／小米台灣提供
精選系列包含Xiaomi智慧顯示器A Pro 65型、無線吸塵器、掃拖機器人，再配上Xiaomi Watch 2 Pro和Redmi Pad SE，組合價下殺8折。圖／小米台灣提供
精選系列包含Xiaomi智慧顯示器A Pro 65型、無線吸塵器、掃拖機器人，再配上Xiaomi Watch 2 Pro和Redmi Pad SE，組合價下殺8折。圖／小米台灣提供

雙11 3C 小米

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