Seiko懂喝！白玉珍珠奶茶成靈感 打造正港「台灣味」表款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Seiko以珍珠奶茶為靈感，透過Seiko 5 Sports推出特別腕表，兼具話題與吸睛度。圖／Seiko提供
Seiko以珍珠奶茶為靈感，透過Seiko 5 Sports推出特別腕表，兼具話題與吸睛度。圖／Seiko提供

無論是首次來台的外國人，還是像你我在這片土地生活的人，都愛「珍珠奶茶」這一味；也因其新奇口感與美味，紅遍全球，儼然成為台灣的另類代名詞。而深耕在地市場多年的Seiko過去也曾以蘭嶼、太魯閣等景點推出過台灣限定款腕表，但絕對沒有像是Seiko 5 Sports以珍珠奶茶為靈感而打造的手表，那樣的有話題與吸睛度。

若要跟外國友人推薦來台必嚐小吃，珍珠奶茶一定是排名前五，也是許多人成長記憶中不可或缺的一部分，甚至被網友開玩笑說是「生命之水」、「台灣國寶」。多次為本地市場打造限定表款的Seiko便以珍珠奶茶為靈感，透過Seiko 5 Sports推出特別腕表，果真締造討論話題。品牌採用SKX殼型，承襲配置在4點鐘位置的表冠，以及立體感十足的單向旋轉表圈等經典設計元素。但最吸睛的莫過於Seiko以奶茶色來裝飾表盤，加上原有的白色且覆有夜光塗層的圓點時標，像極了「白玉珍珠奶茶」；值得一提的是連同表圈上數字，也改以奶茶色呈現，使整只腕表帶有復古雋永感。而從即日起購買「珍珠奶茶」台灣限定款腕表，品牌還會贈送Seiko 5 Sports多用途提袋，不僅可以收納表盒更可以將飲料輕鬆帶回家！

Seiko以奶茶色來裝飾表盤，加上原有白色且覆有夜光塗層的圓點時標，像極了「白玉珍珠奶茶」；連同表圈上數字，也改以奶茶色呈現。圖／Seiko提供
Seiko以奶茶色來裝飾表盤，加上原有白色且覆有夜光塗層的圓點時標，像極了「白玉珍珠奶茶」；連同表圈上數字，也改以奶茶色呈現。圖／Seiko提供

G-SHOCK旗下最受到軍事迷、硬派風格擁護者所喜愛的Master of G系列，也在這季帶來具備防塵、防泥功能的全新陸地主題表款。不同於前一代，G-SHOCK以異材質結合防護構造為表款，提供更強大的防護性，由精鋼製成的表圈環、上下表圈防護構造與正面按鈕防護構造，搭配碳纖維強化樹脂材質的左右側邊按鈕防護配置。同時為展現可在最惡劣的環境下使用，按鈕部分由圓柱形精鋼零件保護，且按鈕軸裝有墊圈。表冠為旋入式螺絲鎖定構造，可阻擋泥土和灰塵入侵，內部機芯側面和底部均全用αGEL包覆，以確保抗震性能。簡單來說就是一只集結精準電波校時、各種監測功能，以及堅韌無比結構而成的旗艦級腕表，說是地表最強也不為過。

即日起購買「珍珠奶茶」台灣限定款腕表，品牌還會贈送Seiko 5 Sports多用途提袋。圖／Seiko提供
即日起購買「珍珠奶茶」台灣限定款腕表，品牌還會贈送Seiko 5 Sports多用途提袋。圖／Seiko提供

Seiko 5 Sports「珍珠奶茶」台灣限定款自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，限量500只，10,500元。圖／Seiko提供
Seiko 5 Sports「珍珠奶茶」台灣限定款自動上鍊腕表，精鋼表殼與表鍊，限量500只，10,500元。圖／Seiko提供

G-SHOCK Master of G系列MUDMASTER GWG-B1000-1A4腕表，約25,000元。圖／Casio提供
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G-SHOCK Master of G系列MUDMASTER GWG-B1000-1A腕表，約25,000元。圖／Casio提供
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G-SHOCK Master of G系列MUDMASTER GWG-B1000-3A腕表，約25,000元。圖／Casio提供
G-SHOCK Master of G系列MUDMASTER GWG-B1000-3A腕表，約25,000元。圖／Casio提供

珍珠奶茶 腕表 品牌 G-SHOCK

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