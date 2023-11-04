路跑「期末考」來了！adidas打造ADIZERO RUNBASE基地 助你締造個人最佳成績

為了迎接被馬拉松跑者視為「期末考」的台北馬拉松到來，adidas自即日起選在信義威秀旁，打造了「ADIZERO RUNBASE飆速跑者基地」，不僅可體驗並瞭解最新款品牌跑鞋，還能挑戰冠軍配速賽，贏得限量好禮。此外，adidas還安排一系列的備戰系列講堂，從備賽訓練、飲食補給與運動防護，就是希望參賽的你能跑出個人佳績。

一年一度的台北馬拉松將於12月17日登場，於是adidas從即日起到11月7日為止，為跑者們打造期間限定ADIZERO RUNBASE飆速基地。這個位於信義區adidas Brand Center旁的跑者基地，展出全新ADIZERO台北馬冠軍備戰系列跑鞋，包括加入碳板中底的ADIOS PRO 3與中長距離訓練BOSTON 12鞋款等，參觀者還能直接試穿體驗腳感。不僅如此，adidas還以去年台北馬拉松國內組男子冠軍蔣介文的成績為標竿，設計「冠軍配速」活動，消費者只要於跑步機上完成配速挑戰，就能獲得涼感毛巾與商品優惠券。

adidas以去年台北馬拉松國內組男子冠軍蔣介文的成績，設計「冠軍配速」活動，消費者只要於跑步機上完成配速挑戰，就能獲得涼感毛巾與商品優惠券。圖／adidas提供

而在信義區的展期結束後，ADIZERO RUNBASE飆速跑者基地還將會移師到台北田徑暖身場，自11月14日到20日，並特別選在下班時間傍晚5點後才開放，讓平時忙於工作的跑者們都能加入體驗。與先前一樣，可以試穿ADIZERO台北馬冠軍備戰系列跑鞋，但現場只要出示品牌指定資料，可報名免費配速列車訓練，為期七天，還能獲得adidas AR運動背心，送完為止。另外於11月11日起連續兩天，adidas會在福和橋廣場下，選在真跑者會出沒的清晨6點到9點之間，舉辦ADIZERO台北馬冠軍系列跑鞋體驗，同樣有機會得到涼感毛巾與商品優惠券。

adidas ADIZERO ADIOS PRO 3專業跑鞋，7,500元。 圖／adidas提供