「丹丹漢堡」為何征服南臺灣？關鍵原因原來是它 網友認證：速食界南霸天
image source: FB／丹丹漢堡七賢店
文／蔡瓅萱
有著「速食界南霸天」之稱的丹丹漢堡，不只深受南部人歡迎，許多外地人到南部旅遊時也會特地前去品嚐。雖然有麥當勞、肯德基、摩斯大型連鎖速食店競爭，不過丹丹還是開闢出自己的一片市場。近日便有網友好奇，丹丹漢堡能夠在南臺灣稱霸的關鍵是什麼，引發熱議。
丹丹漢堡為什麼稱霸南臺灣？網友點出關鍵：便宜
一名網友在PTT發文，表示自己以前大學在南部讀書，在當時學生想吃速食的時候，第一個想到的都是丹丹漢堡，讓他非常好奇丹丹漢堡能在南部稱霸的原因是什麼。貼文引來許多人留言回覆，其中最多人提到的關鍵重點，就是「便宜」、「CP值高」。
▲網友發文討論「丹丹能在南臺灣稱霸的關鍵是什麼」。
image source: 翻攝自PTT
丹丹漢堡的和一般其他速食連鎖店比起來平均價格較低，被不少網友認為CP值非常高，「便宜好吃啊」、「便宜治百病啦」、「吃的是CP值」、「便宜和甜」、「其實就是便宜」、「CP值超高」。除此之外，也有人提到丹丹漢堡最大的特色就是裡面的中式餐點，如麵線羹、炸米糕等，偏甜的南部口味更讓人印象深刻，不過也有人表示吃不習慣。
網友公認的「速食南霸天」 特色餐點成熱門網路話題
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「丹丹漢堡」近三年的探索概念中，出現了「速食南霸天」、「南霸天」等主題，顯見丹丹漢堡稱霸南部是許多人的共識。除此之外，一些特色餐點如「麵線羹」、「超長熱狗」、「烤醬雞堡」、「咖哩豬排堡」、「醬燒蔥抱扁食」也受到網友討論，出現在探索概念中。
▲「丹丹漢堡」近三年探索概念。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年11月03日至2023年11月02日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『丹丹漢堡』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註5 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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