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跟全智賢用同款！海洋拉娜雙11海購節 比出國買還划算

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
海洋拉娜LA MER雙11海購節 豐盛禮讚更勝出國。圖／海洋拉娜提
海洋拉娜LA MER雙11海購節 豐盛禮讚更勝出國。圖／海洋拉娜提

頂級保養品牌海洋拉娜，吸引一批粉絲追隨，無論什麼樣的年齡層，都想要入手一罐那經典的奢華保養。殿堂級的保養，不用等到雙11才能搶到，即日起就讓自己的肌膚等級大大提升，唯一線上優惠等待大家一起入手頂級保養，今年就是與頂級最近的距離了。

更勝出國的線上線下同享，比出國購買還划算。頂級保養品牌海洋拉娜，推出雙11購物節，以滿滿的修護能量回饋給已經在用頂級保養的消費者、及想要入手卻遲遲下不了手的消費者，一同入坑。海購節期間線上線下同享多重買一贈多禮讚以及日日驚喜下單豪華禮，不用出國即能享受無負擔入手價和年度最澎派美肌盛宴。

海洋拉娜海購節，讓消費者可以無負擔，依照保養偏好訂製專屬奢寵保養，或以最頂級的肌膚呵護向所愛的人表達最誠摯的心意。就是此刻，遇見妳的第一瓶海洋拉娜，擁有最美的自信光采。雙11海購節期間限定：即日起至11月12日止。

海洋拉娜超維度緊緻拉提精萃30ml、乳霜15ml、濃萃5ml、超能水15ml／優惠價17,300元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜超維度緊緻拉提精萃30ml、乳霜15ml、濃萃5ml、超能水15ml／優惠價17,300元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜經典舒芙乳霜15ml、乳霜3.5ml、舒芙乳霜3.5ml、品牌化妝包(款式隨機)／優惠價4,500元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜經典舒芙乳霜15ml、乳霜3.5ml、舒芙乳霜3.5ml、品牌化妝包(款式隨機)／優惠價4,500元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜舒芙乳霜30ml、經典乳霜7ml、舒芙乳霜7ml、經典乳霜3.5ml、品牌化妝包(款式隨機) ／優惠價7,800元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜舒芙乳霜30ml、經典乳霜7ml、舒芙乳霜7ml、經典乳霜3.5ml、品牌化妝包(款式隨機) ／優惠價7,800元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜超能修護精華露100ml、能水30ml、超能水15ml／優惠價4,500元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜超能修護精華露100ml、能水30ml、超能水15ml／優惠價4,500元。圖／海洋拉娜提供

消費者 雙11

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