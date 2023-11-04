跟全智賢用同款！海洋拉娜雙11海購節 比出國買還划算

頂級保養品牌海洋拉娜，吸引一批粉絲追隨，無論什麼樣的年齡層，都想要入手一罐那經典的奢華保養。殿堂級的保養，不用等到雙11才能搶到，即日起就讓自己的肌膚等級大大提升，唯一線上優惠等待大家一起入手頂級保養，今年就是與頂級最近的距離了。

更勝出國的線上線下同享，比出國購買還划算。頂級保養品牌海洋拉娜，推出雙11購物節，以滿滿的修護能量回饋給已經在用頂級保養的消費者、及想要入手卻遲遲下不了手的消費者，一同入坑。海購節期間線上線下同享多重買一贈多禮讚以及日日驚喜下單豪華禮，不用出國即能享受無負擔入手價和年度最澎派美肌盛宴。